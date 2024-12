Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Van der Poel wint ook zijn derde cross van het seizoen

Mathieu van der Poel heeft ook de wereldbekercross van Gavere gewonnen. De wereldkampioen veldrijden van Alpecin-Deceuninck kwam deze winter voor de derde keer in actie en was net als in Zonhoven (wereldbeker) en Mol (Superprestige) een klasse apart.

Op 26 seconden finishte de Belg Michael Vanthourenhout als tweede. Hij is ook de leider in het wereldbekerklassement. Diens landgenoot Thibau Nys werd derde, de Nederlander Lars van der Haar vierde.

Vrijdag staat Wout van Aert voor het eerst aan de start. De Belg moest zijn rentree in het veld nog even uitstellen, maar in de Exact Cross van Loenhout is het tijd voor het eerste duel tussen de Belg en Van der Poel, de twee beste veldrijders van deze generatie.

Nys

Europees kampioen Nys dook als eerste het veld in waar de renners een modderig parcours wachtte. Na de eerste finishpassage namen Vanthourenhout en Van der Poel de leiding over. Even reden ze gedrieën op kop, maar in de derde ronde reed de wereldkampioen weg bij zijn concurrenten.

Met een voorsprong van een halve minuut begon Van der Poel aan de laatste vier ronden. Achter Nys en Vanthourenhout probeerde Van der Haar terug te keren. De Nederlander slaagde er niet in naar een podiumplaats te rijden. Tibor del Grosso, de wereldkampioen bij de beloften uit Eelde, werd zevende.

Modder

De modder maakte de wedstrijd in Gavere opnieuw zwaar. „Met de ronde werd het lastiger”, vertelde Van der Poel in het flashinterview. „Ik had halverwege een mooi gaatje en wilde Michael op die afstand houden. Maar ik maakte foutjes en was kwaad op mezelf. Hij heeft me tot het eind onder druk kunnen houden.”

Nu volgt een duel met Van Aert. „We rijden al meer dan tien jaar tegen elkaar. Het voelt vertrouwd.”

