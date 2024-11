Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

KPN opent bijzondere winkel: geen fysiek personeel te bekennen

KPN heeft in Den Helder een winkel geopend waar geen medewerkers fysiek aanwezig zijn. Klanten kunnen er abonnementen afsluiten, verlengen en kapotte apparaten omruilen. Hulp krijgen ze via een videoverbinding met medewerkers op afstand. In de winkel zijn schermen en automaten met apparaten aanwezig.

Volgens KPN gaat het om een experiment. Het idee komt uit Estland en is bedoeld om te testen hoe voornamelijk jonge klanten geholpen willen worden. De provider benadrukt dat de jongste generatie centraal staat, want die kijkt meestal eerst online welk product ze willen hebben voordat ze een winkel bezoekt. KPN noemt het dan ook een ‘GenZ store’.

Schermen en automaten in de KPN GenZ Store

De inrichting van de winkel is simpel. Er is een groot videoscherm waar een medewerker opgeroepen kan worden. Die medewerker kan advies geven en producten op het scherm tonen, maar ook door middel van een automaat producten uitgeven. Het innemen van producten gaat via diezelfde automaat.

De winkel bevindt zich aan de Keizerstraat 6 in Den Helder. In onderstaande video is te zien hoe het geheel werkt.

Vorige Volgende

Reacties