Opvoedvraag: ‘Mijn puber (14) is een meeloper, wat moet ik doen?

Opvoeden, hadden we er maar een handleiding voor. Het ouderschap gaat gepaard met zowel pure geluksmomenten als een hoop kopzorgen en dilemma’s. Daarom beantwoordt Sofie Obbens, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders en moeder van twee kinderen, wekelijks voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Marthe: ‘Mijn puber (14) is een meeloper, wat nu?’

Sofie schiet te hulp.

Mijn zoon (14) deed het altijd goed op school, was een fanatieke handballer en had een leuke sociale kring. Sinds een jaar is dit veranderd. Mijn zoon spijbelt, wil niet meer sporten, maakt zijn huiswerk niet en is weinig thuis. Direct na het eten gaat hij naar buiten en ik zie hem pas weer als hij naar bed gaat. Criminele dingen doet hij denk ik niet, maar hij heeft wel verkeerde vrienden. Hij is een echte meeloper. Ik heb al meermaals geprobeerd het gesprek met hem aan te gaan over hoe het met hem gaat, maar dan gooit hij de deur dicht en rent hij naar zijn kamer. Wat moet ik doen?

Het antwoord

„Wat lastig voor je om te zien dat je zoon ‘verkeerde’ vrienden heeft. Allereerst is het goed om te beseffen dat het logisch is dat een puber de eerste jaren van de puberteit aansluiting zoekt bij een groep. Ze zijn zoekende naar hun identiteit en hoe ze in de groep liggen. Ze hebben behoefte aan bevestiging en krijgen die onder andere wanneer ze opgenomen worden in een bepaalde groep.

Ontwikkelingspsycholoog Tischa Neve ziet ook veel ‘meelopers’ in haar praktijk en zei in een interview eerder tegen ons: „Het is belangrijk dat ouders zeggen dat het normaal is dat hun kind het belangrijk vindt wat zijn vrienden vinden en dat hij mee wil doen met de rest. Tegelijkertijd kun je het wel bespreekbaar maken, dat is ook belangrijk en dat hebben ze ook nodig. Daarbij is het belangrijk dat we constateren wat ze doen, daar begrip voor tonen en het bespreekbaar maken door te vragen: ‘Tot waar ga je mee in wat anderen doen? Waar zitten je eigen normen, waarden en grenzen?’ ‘Hoe lukt het je om daar niet overheen te gaan, dichtbij jezelf te blijven en keuzes te maken?’”

Complimenten

Leg niet te veel nadruk op wat er niet goed gaat, maar juist ook op wat er wel goed gaat bij je zoon en geef daar complimenten over. Besef dat zijn gedrag ook hoort bij de groei die hij doormaakt en zie bepaald gedrag ook eens door de vingers. Mocht hij weer eens over de schreef gaan, zorg dan dat je in gesprek blijft en je niet tegen hem keert.

Wees er wel alert op wanneer zijn gedrag te ver gaat, dat wil zeggen buiten de grenzen gaat. Als hij bijvoorbeeld veel gaat experimenteren met dingen waar hij nog niet aan toe is of als het op veel fronten compleet misloopt. Probeer dan nog steeds de verbinding op te zoeken met hem, want pas dan kun je deze gesprekken voeren en jouw ideeën en handvatten met hem delen.

Duidelijke grenzen

Het is dus belangrijk om duidelijke grenzen te stellen en die met hem te bespreken. Zorg ervoor dat je in gesprekken niet te dominant bent en probeer niet je mening op te dringen. Luister naar hem en probeer de zaken van verschillende kanten te belichten. Mocht hij in zo’n gesprek alleen maar tegengas geven, wees dan niet bang dat er niets aankomt van wat je zegt. Je zoon vindt het echt wel belangrijk hoe jij over dingen denkt. Succes Marthe!”

Lees hier wat ontwikkelingspsycholoog Tischa Neve adviseert als je puber een meeloper is.

Benieuwd naar meer antwoorden op vragen over opvoeding? Bekijk hier alle Opvoedvragen op een rij.

Sofie Obbens is hoofdredacteur van J/M Ouders en Famme en zit met haar met hun kleuter en peuter middenin de tropenjaren. Met een kleuter op de basisschool, kent Sofie inmiddels haar weg tussen andere ouders op het schoolplein, in de klassenapp en op de bso. Ze verdiept zich graag in de verschillende opvoedstijlen en gentle parenting zit in haar aard, maar wel met het stellen van duidelijke grenzen.

