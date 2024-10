Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vlees smakelijk! Een week een koe verzorgen en dan… beslissen of je het vlees gaat eten

De één is zeer bewust bezig met de herkomst van eten. De ander schreeuwt moord en brand als er op X een plaatje van een winkel met iets ‘vega’s’ verschijnt („nu ga ik nog meer vlees eten!”). Nou ja, ieder z’n ding zullen we maar zeggen. Drie influencers gaan in een programma op een nogal bijzondere manier op het onderwerp vlees eten in. Zij gaan in Vlees smakelijk een koe verzorgen en moeten dan een besluit nemen… Eten ze die koe op?

KRO-NCRV vindt dit op televisie en YouTube brengen een manier om kijkers te laten nadenken over de herkomst van hun voedsel. Ondergetekende Metro-verslaggever heeft het idee dat mensen meer gaan kijken om het antwoord op de vraag: gaan die drie hun koe – Bertha, uiteraard – opeten? Daarom bekeken we ook de eerste KRO-NCRV-uitzending voor tv-rubriek Blik op de Buis. Daarin wordt het antwoord op de vlees eten-vraag overigens nog niet gegeven. Detail: je kunt de eerste uitzending op Dierendag op YouTube zien.

Drie influencers gaan in op vlees eten

Vlees eten (of niet) is natuurlijk een veel besproken onderwerp. Het lijkt heel erg van nu, maar het speelt al wat jaartjes. Metro schreef zes jaar geleden al ‘hoeveel vlees eten we eigenlijk en wat is te veel?‘. Maar deze maand kwam een verlengde daarvan aan bod, het carnivoordieet. Oftewel: alleen maar dierlijke voeding naar binnen stouwen.



Duiken in de wereld van de vleesindustrie

Volgens Vlees smakelijk is de helft van de Nederlanders bewust bezig met de herkomst van eten. Andersom kun je dus ook stellen: de helft boeit dat veel minder tot niet. TikTokker Kelly Mexy, YouTuber Davaio en chef-kok Perry de Man gaan een stapje verder dan alleen ‘zich ergens van bewust zijn’.

Een week lang verzorgen die drie samen een koe en duiken ze in de wereld van de vleesindustrie. Aan het einde van deze week ligt het vlees van hun verzorgde koe op hun bord. Dan moeten ze een beslissing nemen, waar je als huis-tuin-en-keuken-vleester nooit over nadenkt. Willen ze het nog eten als het beestje een naam heeft? En die naam weten we dus al: Bertha (de drie hebben ‘m zelf gekozen).

🐄 Wie zijn deze influencers? Kelly Mexy: succesvol TikTokker met bijna 400.000 volgers. Kelly eet vlees met mate en kiest daarbij zorgvuldig wat zij in haar maag laat belanden.

Divaio: een populaire YouTuber die van vlees houdt in al z’n vormen. De vraag nu: houdt zijn liefde voor een sappige biefstuk of koteletje stand?

Perry de Man: een gepassioneerde chef-kok uit Rotterdam, op Instagram ‘Per de Man’ geheten. Deze kok is bepaald geen vreemde in een slagerij.

Beetje (te) lollig en ogen met traantjes

Voor Vlees smakelijk zijn Kelly, Divaio en Perry op een biologische boerderij in Gelderland. Qua montage en doen en laten van de deelnemers is dit programma soms wat lollig. Het lijkt daarmee voor jongeren gemaakt en is, gezien het grote influencersgehalte, misschien ook niet zo gek. Maar of het doel van KRO-NCRV, dat kijkers bewuster bezig gaan met de herkomst van hun eten, daarmee gediend wordt: ik denk het niet.

Kelly Mexy doet dat trouwens wel. De TikTokker vraagt zich af of deze uitdaging haar officiële stap naar een vega-bestaan wordt. Divaio is bij de kennismaking met de koe aanwezig. Hij is al bang voor een schrikdraadje om een weiland. Zodra hij Bertha ziet, is de YouTube-man echter verkocht. Kelly hoopt zonder haar gezien te hebben dat de drie de koe die zij ook verzorgen niet moeten opeten. Divaio weet wel beter: dit is tv, dus vergeet die wens maar.

Emotioneel en hypocriet

Diezelfde Kelly is de emotionele van het trio. Zonder dat er nog maar een dier in beeld is geweest, staan de tranen in de slachterij van slager Herman al in haar ogen. Herman mocht van z’n vader op 7-jarige leeftijd z’n eerste koe met een gericht schot al door z’n hoeven laten zakken. Perry de Man herkent het emotionele gevoel van Kelly ‘bij het idee’ wel. Als het dier echter in grote stukken aan haken hangt, „dan is het opeens eten”.

Metro is wel benieuwd of dat vlees eten uiteindelijk gaat gebeuren. Om dat uit te smeren in korte programma’s over meerdere weken, dat is een minder goed idee. Weken wachten op het enige (of nou ja, voorál) wat je als kijker wilt weten… dat had prima in een docu van een uurtje gekund. We zijn vooral benieuwd naar Kelly, die met een wijntje in een restaurant opeens heel veel zin in een sappig biefstukje kan hebben. Zelf zegt zij: „Dat is zo hypocriet.”

Aantal blikken uit 5: 2,5

Vlees smakelijk is vanaf morgen (vrijdag 4 oktober) wekelijks te zien op het YouTube-kanaal van NPO 3.

