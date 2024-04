Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Slim’, ‘snel’ of ‘sterk’: het effect van labels op je kind

In de ochtendspits, wanneer er weinig tijd te verliezen is, floepen woorden als traag, sloom of treuzelaar er misschien zo uit tegen je kind. Dat zogenoemde negatieve labels effect hebben op de ontwikkeling van kinderen, is misschien niet zo verrassend. Maar onderzoekers pleiten er ook voor om terughoudend te zijn met positieve labels.

Gelukkige en succesvolle kinderen, welke ouder wil dat nou niet? Onlangs schreef Metro nog een artikel over waar je je kinderen volgens een Amerikaanse hoogleraar dan zo lang mogelijk bij vandaan moet houden. Maar het geven van zogenoemde ‘labels’ hebben geen goede invloed op je kind, stellen wetenschappers van de Spaanse universiteit Nebrija.

Labels blijven lang plakken

Wie als kind herhaaldelijk ‘sloom’, ‘slordig’ of ‘chaotisch’ werd genoemd, kan op latere leeftijd nog altijd in etiketten geloven. Het schept verwachtingen voor je gedrag en persoonlijkheid, schrijven de auteurs in een artikel in het wetenschappelijke medium The Conversation. En die verwachtingen kunnen weer een negatieve invloed hebben op je gevoel van eigenwaarde en zelfbeeld.

Maar positieve labels kunnen net zo’n slecht effect hebben op een kind, schrijven de auteurs. „Wanneer we kinderen labellen aan de hand van hun prestaties, dan koppelen we de intrinsieke waarde aan hun prestaties. Dat kan tot gevolg hebben dat ze denken dat wanneer hun prestaties minder zijn, ze ook minder waardevol zijn als persoon.”

Zelfvertrouwen is misvatting

Het is een misvatting dat herhaaldelijk lovende labels geven aan kinderen of leerlingen, zorgt voor meer zelfvertrouwen, schrijven de onderzoekers. Een kind dat gewend is te horen dat het slim is omdat het goede cijfers haalt, is vatbaar voor faalangst, frustratie en kan zichzelf overvragen.

Hoe je een kind het beste kunt complimenteren? „Koppel de labels aan het proces, in plaats van de uitkomst. Met name in het onderwijs. Benadruk bijvoorbeeld hoe tevreden je bent over de inzet voor een opdracht van je kind, in plaats van met het behaalde cijfer.”

