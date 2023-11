Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opvoedvraag: ‘Mijn schoonmoeder wil na de bevalling komen inwonen, maar dat zie ik niet zitten’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Lisa van den Akker, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders én moeder van vier kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Willeke: „Mijn schoonmoeder wil na de bevalling komen inwonen, maar dat zie ik niet zitten.”

Lisa schiet te hulp.

„Hoi Lisa,

Mijn man en ik zijn in verwachting van ons eerste kindje. Heel erg leuk natuurlijk, maar het enige probleem is dat de familie van mijn man niet in Nederland woont. Vooral mijn schoonmoeder heeft het daar erg lastig mee, het is voor haar het eerste kleinkind.

Ze heeft daarom besloten dat ze na de bevalling een aantal weken bij ons in komt wonen. Ze zegt dat het handig is, omdat ze ons dan kan helpen, maar ik zie het helemaal niet zitten. Mijn man voelt zich schuldig over het feit dat hij naar Nederland is verhuisd en durft geen nee tegen haar te zeggen. Wat moet ik doen?

– Groetjes,

Willeke”

Het antwoord

„Hai Willeke,

Ik begrijp dat het een lastige situatie is voor jullie. Je schoonmoeder wil graag bij haar zoon en kleinkind in de buurt zijn na de bevalling, dat is logisch en ook lief, maar die beslissing is niet aan haar.

De periode na je bevalling is intens en het is daarom belangrijk om jezelf (en de baby) voorop te stellen. Als jij het niet prettig vindt dat je schoonmoeder komt logeren, dan is dat je goed recht. Het laatste waar je namelijk op zit te wachten is extra stress in die eerste weken.

Het is belangrijk om hier met je man een goed gesprek over te voeren. Leg hem uit wat jouw gevoelens zijn en vertel dat je samen met zijn tweeën rustig wil kunnen wennen aan het nieuwe ouderschap. Het is goed als je vriend beseft hoe belangrijk dit voor je is.

Ik kan me voorstellen dat het dan nog steeds lastig is om dit nieuws met je schoonmoeder te delen, maar misschien kunnen jullie een compromis vinden om het nieuws te verzachten.

Is het mogelijk dat ze bijvoorbeeld een tijdje in een hotel of vakantiewoning in de buurt verblijft? Of misschien bij andere familie? Op die manier is ze toch dichtbij, zonder dat ze bij jullie in huis is. Wellicht vindt zij dat ook een goede oplossing. Dan is iedereen blij en kunnen jullie je focussen op wat echt belangrijk is; de baby.

Succes!”

