Opvoedvraag: ‘Mijn peuter praat niet, moet ik me zorgen maken?’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Lisa van den Akker, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders én moeder van vier kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Nikki: „Mijn peuter praat niet, moet ik me zorgen maken?”

„Hoi Lisa,

Ik ben trotse moeder van twee kinderen. Een zoon van 4 en een dochter van net 2 jaar. Mijn zoontje praatte toen hij 2 was al goed en duidelijk. Hij zei zelfs al zinnen van drie woorden. Mijn dochter daarentegen zegt nog bijna niets. Alleen ‘mama’, ‘papa’, ‘ja’ en ‘nee’, zegt ze af en toe. Moet ik me zorgen maken?

– Groetjes,

Nikki”

Het antwoord

„Hai Nikki,

Ik begrijp dat je je zorgen maakt omdat je dochter nog niet zoveel praat als je zoon op die leeftijd deed. Toch is het niet iets om je direct zorgen om te maken, want elk kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Je dochtertje zegt misschien nog geen zinnetjes, maar ze zegt wel al een paar woorden. En waarschijnlijk zijn er ook andere manieren waarop ze probeert te communiceren. Misschien gebruikt ze gebaren, geluiden of lichaamstaal om je te laten weten wat ze wil.

Omdat niet ieder kind hetzelfde is, is het moeilijk om hierbij maatstaven te noemen, maar gemiddeld zeggen kinderen vanaf 2,5 jaar tweewoordenzinnen, zoals ‘mama doen’, ‘poes aaien’, ‘ijs eten’. Is je kind 3 jaar en maakt zij nog geen tweewoordenzinnen, dan zou het kunnen dat zij een spraakachterstand of een taalstoornis heeft.

Je kunt er als ouder wel zoveel mogelijk aan doen om dit te voorkomen. Praat veel met je kind, lees boeken voor, zing liedjes en zorg voor interactie. Dit zal je dochter helpen wennen aan taal en communicatie. Als je geen verbetering ziet en je toch echt zorgen maakt, kun je het beste praten met een kinderarts of logopedist. Zij kunnen je gericht advies geven over jouw dochter.

Succes!”

Ook een vraag? Wil jij dat Lisa ook jouw vraag beantwoordt? Mail dan naar [email protected] o.v.v. De Opvoedvraag.

