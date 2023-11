Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel geld krijg je van de overheid als je jouw huis laat isoleren

De Rijksoverheid heeft er best wat geld voor over als je besluit je woning te isoleren. En niet alleen huiseigenaren, maar ook verenigingen van eigenaren kunnen dit aanvragen. Maar hoeveel subsidie vang je eigenlijk per isolatie als je jouw huis wil isoleren?

Zoveel subsidie krijg je per isolatie aan je woning

Het precieze subsidiebedrag is afhankelijk van het type isolatie en het aantal isolatiemaatregelen dat je neemt. Let daar even op voordat je jouw huis begint te isoleren.

Laat je meer dan één isolatiemaatregel installeren? Dan verdubbelt het subsidiebedrag. Dit geldt ook als je een isolatiemaatregel combineert met de installatie van een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet. En als je niet uit de kosten komt om je woning te isoleren, kun je ook een energielening aanvragen tegen uiterst lage rentes.

Hieronder zie je hoeveel geld je gemiddeld krijgt per type isolatie (dus zonder combinatie van maatregelen). Alle kosten en bijbehorende subsidies zijn berekend door Milieu Centraal. Ben je benieuwd of je zelf in aanmerking komt? Via de energiesubsidiewijzer kun je erachter komen hoeveel geld je precies kunt krijgen in jouw specifieke geval bij het isoleren van je huis.

Spouwmuurisolatie

Type Woning Kosten Isolatie Subsidie Tussenwoning € 1100 € 310 Hoekwoning € 2350 € 700 2 onder 1 kap € 2450 € 720 Vrijstaand € 3500 € 1000

Dakisolatie

Type Woning Kosten Isolatie Subsidie Tussenwoning € 5100 € 1600 Hoekwoning € 5400 € 1700 2 onder 1 kap € 5600 € 1800 Vrijstaand € 9000 € 2700

HR++ Glas

Type Woning Kosten Isolatie Subsidie Tussenwoning € 3700 € 900 Hoekwoning € 3900 € 1000 2 onder 1 kap € 4500 € 1100 Vrijstaand € 5500 € 1400

Vloerisolatie

Type Woning Kosten Isolatie Subsidie Tussenwoning € 2250 € 530 Hoekwoning € 2350 € 550 2 onder 1 kap € 3000 € 700 Vrijstaand € 4500 € 1000

Subsidie aanvragen voordat je huis laat isoleren

Wil je subsidie aanvragen voor het isoleren van jouw woning? Via de website van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kun je alle info vinden, de voorwaarden raadplegen en de financiering regelen.

