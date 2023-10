Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Enorm aantal speeltuinen dreigt te verdwijnen: dit is er aan de hand

Speeltuinen in Nederland dreigen massaal te verdwijnen. Jantje Beton ziet dat met lede ogen aan en wil actie, want we hebben het hier over ruim een kwart van alle ‘parken’ vol wippen en schommels. Hoe zit dat precies?

‘Elk kind moet buiten kunnen spelen, elke dag!’, is de slogan van Jantje Beton. Dat wordt steeds moeilijker als speeltuinen in rap tempo verdwijnen. Je zou kunnen zeggen: kinderen zitten toch alleen maar op tablets of smartphones te staren tegenwoordig. Er is echter meer aan de hand.

Van de achthonderd speeltuinen zijn er de afgelopen vier jaar honderd verdwenen. De toekomst ziet er net zo zorgelijk uit.

Kids minder in speeltuinen

Dat kinderen steeds minder buiten spelen en in speeltuinen te vinden zijn, is inderdaad een feit. Al meerdere jaren zelfs, Metro schreef er veel eerder al over.

Directeur Dave Ensberg-Kleijkers van Jantje Beton, het goede doel dat zich sinds 1968 samen met kinderen inzet voor meer en uitdagender speelruimte en meer speelkansen, sloeg op NPO Radio 1 vanmorgen alarm. Er is namelijk meer aan de hand dan kinderen die maar binnen hangen. Het aantal vrijwilligers dat toezicht in speeltuinen wil houden, neemt alsmaar af, ziet Ensberg-Kleijkers. โ€žGevolgd door onzekere financiรซle continuรฏteit en zekerheid, door gebrek aan subsidie van gemeenten. We zien dat al enige jaren, maar voor de komende tijd sterker. Omdat vrijwilligers stoppen, met pensioen gaan of – helaas – overlijden.”



๐Ÿ๐Ÿ•% ๐ฏ๐š๐ง ๐๐ž ๐ฌ๐ฉ๐ž๐ž๐ฅ๐ญ๐ฎ๐ข๐ง๐ž๐ง ๐ข๐ง ๐๐ž๐๐ž๐ซ๐ฅ๐š๐ง๐ ๐ฐ๐จ๐ซ๐๐ญ ๐›๐ข๐ง๐ง๐ž๐ง ๐ง๐ฎ ๐ž๐ง ๐Ÿ“ ๐ฃ๐š๐š๐ซ ๐จ๐ฉ๐ ๐ž๐ก๐ž๐ฏ๐ž๐ง! We maken ons als @JantjeBeton_nl hele grote zorgen over de meest populaire speelplek van kinderen! Tijd voor actie en snel!https://t.co/w7EvX4WdkK — Dave Ensberg-Kleijkers (@Dave_Ensberg) October 30, 2023

Steeds minder ‘fantastische avonturen beleven’

โ€žEr is niemand om de boel over te nemen”, voegt de Jantje Beton-directeur nog toe. Wat dat betreft zouden bijvoorbeeld ouders en grootouders in actie moeten komen, als zij speeltuinen in stand willen houden. Ensberg-Kleijkers: โ€žWij vinden het verschrikkelijk zorgelijk, want wij zetten ons nu eenmaal in voor het spelende kind. Voor kinderen zelf is de speeltuin de meest favoriete speelplek. Daar kunnen zij met vriendjes fantastische avonturen beleven. Dat was een vanzelfsprekendheid in ons land, maar is steeds minder het geval.”

De Jantje-Betonman geeft nรณg een reden voor het verdwijnen van speeltuinen aan. Als voorbeeld geeft hij een vijftig jaar oude speeltuin in Dordrecht die gesloten moest worden vanwege het ‘neerzetten’ van een nieuwe woonwijk. โ€žDe strijd om de ruimte is bikkelhard. Gemeenten focussen zich meer op het bouwen van woningen en parkeerplaatsen, dan op het bouwen van speelruimte en de kwaliteit van leven van kleine kinderen. Speeltuinen delven echt het onderspit.”

Nooit speeltuinen zien

Nog even terug naar buiten spelen als onderwerp op zich. Ook daarover maakt Jantje Beton zich nu grote zorgen. Ensberg-Kleijkers: โ€žWe weten dat op dit moment รฉรฉn op de zes kinderen nooit buiten speelt. Dat betekent dat zo’n 300.000 kinderen ‘gewoon’ binnen zitten, in hun vrije tijd en na de buitenschoolse opvang. Die gaan niet meer buiten spelen, zoals vroeger wel gebruikelijk was.”

Hij geeft nog een tekenend cijfer: โ€ž14 procent van de kinderen van nu speelt elke dag buiten. Bij hun ouders was dat nog 66 procent. Dat verschil is heel groot.” De grootste oorzaak: schermpjes en sociale media. De tweede reden is dat kinderen vaak niet buiten mรณgen spelen. โ€žOuders vinden het te gevaarlijk met al het verkeer, zoals busjes die pakketjes moeten bezorgen.”

Ensberg-Kleijkers doet een oproep aan mensen die vrijwilligerswerk in speeltuinen willen verrichten. Ook doet hij dat aan mensen die naar gemeenteraden willen stappen en durven uitspreken โ€ždat er actie moet komen en dat onze speeltuinen niet mogen omvallen”.

