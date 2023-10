Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Boer Zoekt Vrouw-kijkers verbazen zich over Claudia na afscheid verliefde Bob: ‘Had ze niet even kunnen wachten?’

Vorige week werden er al harde keuzes gemaakt in Boer Zoekt Vrouw, maar bijltjesdag was nog niet helemaal voorbij. Ook gisteravond moest er weer afscheid worden genomen van kandidaten. Vooral het keuzemoment van Claudia maakte de tongen flink los.

De 57-jarige Claudia heeft een melkveebedrijf in Normandië. Dat bedrijf runde ze lange tijd met haar man Matthieu, maar hij overleed in 2020 aan de gevolgen van kanker. Inmiddels is ze weer klaar voor de liefde.

De mannen van Claudia in Boer Zoekt Vrouw

Claudia heeft aan het begin van de aflevering nog drie logees in haar boerderij: Paul, Bob en René, van wie er dus eentje naar huis moet.

Voorafgaand aan het keuzemoment spreekt presentatrice Yvon Jaspers altijd even met de kandidaten om te kijken hoe de vlag erbij hangt. Paul zegt dat het hem heel goed bevalt bij Claudia. „Als ik bij haar bent, voelt het heel comfortabel. Er kan iets ontstaan.” Hoewel hij toegeeft het dat het nog kort dag is, beeldt hij zich al in dat hij op de boerderij van Claudia woont.

Tegen Bob begint Jaspers: „Bob, volgens mij staat je hele leven op zijn kop.” Dat beaamt hij. „Je slaat de spijker op zijn kop”, lacht hij. Hij vertelt een heel warm gevoel bij Claudia te hebben. „Ik voel me bijzonder prettig, want ik voel dat ik leef.”

Ook René is louter positief over Claudia. Met hem gaat het „de overtreffende trap van prima”. „Ik voel me hier ontzettend op mijn plek. Claudia wordt steeds opener. Ik vind het een prachtige vrouw.” Toch heeft hij nog niet al zijn charmes in zijn strijd gegooid. „Ik ben daar heel voorzichtig in. Ik wil anderen en mezelf niet kwetsen.”

Het keuzemoment

Alle drie zien ze Claudia dus wel zitten en dat ziet ook Jaspers. „Als ik jullie moet geloven, is dit een beetje zoals de hemel eruitziet. Zo’n mooie plek met zo’n mooie vrouw”, begint ze bij het keuzemoment.

Toch moet echt een van de mannen naar huis. „De keuze was moeilijk”, zegt Claudia. „Maar het is Bob. Ik heb niet echt de speciale kriebel die jij wel had. Helaas. Dat heb ik wel iets meer bij de andere twee.” Bob vat het sportief op. „Dan is dat een goede keuze. Ik wens je heel veel succes.”

Als Bob naar boven gaat om zijn spullen te pakken, zegt Claudia: „Wat gaan we drinken hierop?” Ze haalt de drank tevoorschijn en de drie proosten. „Op een paar mooie dagen.”

‘Buitengewoon onprettig’

Ondertussen deelt Bob zijn gevoelens met Jaspers. Het afscheid komt best hard aan. „Het is natuurlijk buitengewoon onprettig om te horen.” Toch houdt hij er een positief gevoel aan over: „Ik weet dat ik nog voelen kan zoals ik lang niet heb gevoeld. En dat is een sensationele ervaring.”

Dat Claudia nog voor het vertrek van Bob met de overgebleven mannen aan het proosten was, leidt op X tot veel ergernis. „Hadden ze niet even kunnen wachten tot Bob van het erf was?”, klinkt er.



Yvon maakt Bob aan het huilen en Claudia tapt zich een in om het te vieren 👍#boerzoektvrouw #bzv — Josan ✨ (@Josyanne) October 29, 2023



Hahaha! Bob gaat weg. ‘Wat gaan we er op drinken?’ vraagt Claudia. ‘Iets heel lekkers!’ is het antwoord 😂 #bzv #boerzoektvrouw — Kaatje (@Kaatjetsjilp) October 29, 2023



Zo dan, je stuurt een man weg en vraagt dan, zullen we er één op drinken aan de overgebleven heren Hmm🙄 even een mindere tactische uitspraak van Claudia

Wacht dan ff totdat hij van het erf is#bzv #boerzoektvrouw — Gerrit Wermink (@gerritwermink) October 29, 2023

Je kunt Boer Zoekt Vrouw terugkijken via NPO Start.

