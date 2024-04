Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

René van der Gijp over 99-jarige vrouw in VI-publiek: ‘Satisfyer voor de 100ste verjaardag?’

De mannen van Vandaag Inside hadden gisteravond wel een heel bijzondere gast in het publiek zitten. De 99-jarige mevrouw Greet van der Kieft was namelijk aanwezig, misschien wel hun oudste fan. Het gesprek met haar ging al snel een ordinaire kant op. René van der Gijp: „Een satisfyertje kan nooit kwaad, mevrouw.”

Dat de 99-jarige Greet in het publiek zat, daar wilde Wilfred Genee tijdens de uitzending van Vandaag Inside gisteren even aandacht voor. „Daar, in de hoek, zit Greet van der Kieft”, zei hij. „Geef haar een applaus”, riep de talkshow-gastheer op.

Op 11 juni wordt Greet 100 jaar. Wat zij van de show vindt? „Ja, echt ontzettend leuk. Ik vind jullie allemaal echt heel leuk”, reageerde ze. „Niet overdrijven, mevrouw”, reageerde Johan Derksen, die beloofde aan het eind van de aflevering met haar op de foto te gaan. Tot zover verliep het gesprek op rolletjes. Maar al snel ging het gesprek een ordinaire kant op.

Vandaag Inside over satisfyer-ruzie op tv

„100 jaar, man. Hé, dat is toch ook een prestatie”, was René van der Gijp lovend. „Johan ziet er misschien uit als 100, maar u bent het”, zei Wilfred Genee vervolgens. „Nou, ik hoop wel dat je mij binnenkort in een rolstoel hier naar binnen sleept”, vervolgde Johan Derksen.

Dat zou ‘top tv’ zijn. „Ga daar maar zitten Johan, en dan steeds met zo’n doekje langs je mond. Geweldig!”, aldus Wilfred Genee, die daarna het gesprek richting de tv-ruzie tussen Catherine Keyl en Harry Mens stuurde. Die hadden zondag op televisie mot over een satisfyer en ook de VI-mannen wilden daar nog wat over zeggen. Zoals ze wel vaker over de satisfyer praten in de talkshow.

Waar Catherine Keyl erg blij is dat er een satisfyer is, vindt Harry Mens het maar niks. „Ik vind het raar. Ik zou nooit een vrouw willen hebben die dat gebruikt. Nee, dan voel ik me overbodig”, was zijn mening. Dat was nou ‘net het probleem’, vond Keyl.

René van der Gijp tegen 99-jarige Greet: ‘Satisfyer kan nooit kwaad’

„Die zijn gewoon samen 160 jaar oud, die twee”, reageerde René van der Gijp op de tv-ruzie. Johan Derksen: „Ik dacht dat Catherine Keyl het met een waterpomptang deed.” De studio lachte, maar de 99-jarige Greet leek het niet te begrijpen.

„Satisyertje kan nooit kwaad hoor, mevrouw”, lachte René van der Gijp. „Voor de 100ste verjaardag, waarom niet?” Dan moet die wel op standje turbo, vulde Wilfred Genee aan.

‘Mevrouw! Oortjes dicht!’

„Maar wat je zegt: er zitten gewoon twee bejaarden over een satisfyer te praten. Dat is best bijzonder”, ging Wilfred Genee verder. Of de vrouw van tafelgast Job Knoester er een had, wilde hij weten. „Ik denk dat je die beter samen kunt gebruiken, dan in je eentje. Dat is veel leuker.”

Johan Derksen had ook nog wat over de satisfyer te zeggen: „Nou, ik vind wel van zo’n machientje, dat scheelt je een uur beffen.” Opnieuw werd er in de studio gelachen, ook door de mensen die om Greet heen zaten. René van der Gijp naar de 99-jarige fan: „Mevrouw! Oortjes dicht!”

„Allemaal wel op het randje dit vanavond”, reageerde Wilfred Genee lachend. „Ze heeft het niet allemaal door. Dit moeten ze straks wel even uitleggen aan haar.”

Je kunt Vandaag Inside terugkijken via KIJK.

