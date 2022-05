Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

#250 ‘Natuurlijk wil hij zo snel mogelijk van zijn spullen af, hij is aan het daten…’

Maud gaat op bezoek bij wellicht haar toekomstige huisgenoot; het blijkt de nieuwe vlam van Tommy te zijn. Als klap op de vuurpijl is het huis waar ze belandt een droomhuis en blijkt die nieuwe vlam, Charlie, een hartstikke aardige meid. Ze twijfelt wat ze zal doen: het huis aannemen en doen alsof haar neus bloedt, of toch maar op zoek naar iets anders. Of… zal ze bij Gio gaan wonen? Tot overmaat van ramp wil Tommy met haar bellen. Waar gaat dit nou weer over?

Bijna bibberend bel ik Tommy op. Straks weet hij op de een of andere manier dat ik bij zijn nieuwe vlam aan het hospiteren ben en krijg ik zo een boze Tommy aan de lijn, die niet wil dat ik zijn nieuwe relatie ook maar enigszins kan beïnvloeden. Maar zodra ik Tommy aan de andere kant van de lijn hoor, kan ik duidelijk merken dat hij heerlijk in zijn vel zit. Hij vraagt me hoe het gaat, lult de oren van mijn kop over zijn aanstaande trip naar Barcelona en begint dan met een verhaal over mijn spullen. „Kunnen we binnenkort afspreken dat je die komt ophalen Maud?”, vraagt hij me voorzichtig. Even verkramp ik bij het horen van die vraag. Tuurlijk wil hij zo snel mogelijk van mijn spullen af; hij is aan het daten. Maar wat zou hij ervan vinden als diezelfde spullen vervolgens bij zijn nieuwe vriendin belanden…

Ik vertel hem dat ik bezig ben met een nieuwe woning en dat ik, zodra ik die heb, direct die week mijn spullen kom halen. Tommy snapt het helemaal en wenst me veel succes. Deels opgelucht haal ik adem, maar binnen drie seconden voel ik de nervositeit omtrent het nieuwe huis weer opkomen. Dan neem ik een besluit: ik doe gewoon net alsof ik niet weet wie Charlie is. Ik zal Tommy toch nog blijven tegenkomen in mijn leven aangezien hij in dezelfde stad woont, op dezelfde feesten komt en we ook veel dezelfde mensen kennen. En Charlie lijkt me niet een type dat er een enorm probleem van gaat maken, mocht ze er achter komen. Dit huis kan ik niet laten schieten. En hoe vaak zie je je huisgenoot nou eenmaal?!

Zo komt het dat ik een paar uur later contact zoek met Charlie om te zeggen dat het nieuwbouwproject helaas niet is gelukt en ik graag bij haar zou willen intrekken. Ze is dolenthousiast en zegt me dat ik vanaf 1 juni kan komen intrekken. Even maak ik een huppeltje van blijdschap. Vervolgens bel ik Rochella, die ook een gat in de lucht springt en vindt dat ik de juiste beslissing heb gemaakt. Daarna bel ik Gio om het te vertellen. Ook hij is blij voor me. „Al had ik het best leuk gevonden om samen met jou te wonen hoor!”, lacht hij vrolijk. Daarna nodigt hij me uit voor een festival, Music On, dit weekend. Zonder twijfel zeg ik ja. Ik heb een nieuwe woning; dat moet gevierd worden!

Als we zondag met zijn tweetjes richting het festivalterrein lopen, merk ik dat ik lichtelijk nerveus ben. Gio en ik zijn wel uit geweest samen, maar nog niet naar een festival. In het daglicht is het toch een beetje anders of zo. Het lijkt ook echt zo officieel nu tussen ons. Zodra ik het festivalterrein op kom, voel ik me compleet under dressed. Het stikt van de Engelse meiden in bloedordinaire outfits op dit feest?! Ik zie vrouwen in neon kleding (of naja, als je een bikinitopje kleding noemt) en dikke lagen make-up. Gio en ik gaan gestrekt van het lachen. Het hindert niet; we komen echt vooral voor de muziek en die is steengoed; dat kan ik al concluderen als ik een half uur over het festivalterrein heb gelopen. Dit is precies de muziek waar ik van houd!

We hebben besloten het vandaag alleen bij drank te houden, maar ik ben er nu al achter dat Gio een gulle gever is. Hij haalt voor 50 euro muntjes („om te beginnen!”) en haalt het ene na het andere drankje voor me. Omdat ik vanochtend weinig heb gegeten en de zon best fel op mijn voorhoofd schijnt, merk ik dat ik snel aangeschoten raak. We lopen richting de grootste stage en duwen onszelf in het feestgedruis. Gio en ik gaan helemaal los met zijn tweetjes. In tijden ben ik niet zo blij geweest. Festivals kunnen weer zonder gezeur, ik heb een nieuwe woning, ik ben kneiter verliefd en ook op werkvlak gaat het hartstikke goed. Hoe meer ik denk aan hoe leuk ik het leven op dit moment vind, hoe meer adrenaline ik krijg!

Als we na anderhalf uur aan één stuk door dansen besluiten om even naar de wc te gaan en nieuwe drankjes te halen, lopen we arm in arm over het festivalterrein. Halverwege onze weg naar de bar, trekt Gio mij opeens naar zich toe en begint me hartstochtelijk te zoenen. „Ik meen het Maud. Ik ben zo stapelverliefd op jou!”, roept hij dan vrolijk. Ik grinnik; ik merk dat Gio ook behoorlijk aangeschoten is, maar hij heeft een lieve dronk, met veel knuffeltjes en complimenten. Ik kus hem en vertel hem in zijn oor dat ik precies hetzelfde voel. We vervolgen onze weg naar de bar, maar terwijl we naar de bar lopen zie ik een veel te bekend jack. Ik probeer Gio nog mee te trekken naar een andere bar toe, maar het is al te laat. De twee mensen voor ons hebben zich al omgedraaid; een treetje met drinken in hun handen. We staan oog in oog met Tommy en Charlie…

Maud (23) houdt van feesten en reizen. Ze werkt sinds kort op de redactie van een tijdschrift. Haar relatie met haar vriend Tommy is net uit en Maud is hard op zoek naar een nieuw huis in Amsterdam. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van Nachtboek van Maud.