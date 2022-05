Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

#249 ‘Ik kan toch niet met de nieuwe vriendin van mijn ex gaan samenwonen!?’

Maud heeft een heel leuk verrassingsweekend gehad van Gio. Ze sloten het weekend af met een afterparty en daar zag ze Tommy zoenen met een onbekend meisje. Op een of andere manier zit het haar toch niet lekker. Ondertussen is ze nog druk bezig met een huizenjacht. Gio wil haar uit de brand helpen en biedt haar aan om bij hem te komen wonen. Maud vindt dat nogal snel en heeft al haar hoop gevestigd op een nieuwe bezichtiging. Maar als Maud ziet wie de deur opendoet, schrikt ze zich rot.

„Oh sorry! Jij bent zeker Maud! Ik ben Charlie. Ik wilde nog even wat boodschappen halen, maar je bent er al. Kom binnen!”, zegt het meisje in de deuropening met een opgewekte stem. Voor mijn gevoel heb ik haar zeker een minuut lang schaapachtig staan aankijken. Ze is beeldschoon en zo’n type meisje dat er zelfs zonder make-up al fris uit ziet! Ik snap wel wat Tommy in haar ziet. Charlie lijkt zich nergens van bewust en vraagt of ik binnenkom.

Ergens twijfel ik nog een beetje, misschien is ze wel helemaal niet het meisje van vorige week. Maar als ik haar satijnen groene bomberjack goed bekijk weet ik zeker dat het hetzelfde meisje is als vorige week. Lief universum, wat heb ik gedaan dat ik altijd in van die mega ongemakkelijke situaties terechtkom?! Ondertussen komt er een ander meisje aanlopen, ze blijkt een vriendin te zijn van Charlie en gaat ook net weg.

Heel even wil ik een smoes bedenken om tegelijk met haar weg te gaan uit dit huis, maar zodra ik een stap zet in de woonkamer, gaat mijn hart sneller kloppen. Nee, nee niet omdat Tommy op de bank zit, stel je voor! Maar mijn hart gaat sneller kloppen van het uitzicht! Vanaf de woonkamer kijk je zo uit op de Amsterdamse grachten! En dan zijn er ook nog van die mooie glas-in-lood-ramen en het lijkt wel alsof de woonkamer is ingericht door een interieurstyliste. Ongeveer alles in de woonkamer heeft dezelfde beige tint als de outfit van Charlie. Het geeft het huis een super luxe uitstraling, maar ik vraag me af of ik hier überhaupt wel zou durven leven. Ik laat ongeveer elke week wel iets uit mijn handen vallen.

Onderweg naar de keuken vraagt Charlie of ik een havermelk latte wil en wat voor werk ik doe. Ik vertel vol passie over mijn werk als freelance journaliste en ik merk dat Charlie oprecht geïnteresseerd is. „Klinkt echt alsof je je droombaan hebt gevonden, ik doe zelf de PR voor een groot mediabedrijf, we doen veel met ADE, festivals en artiesten, voornamelijk dj’s”, zegt Charlie. Aha, ik begrijp gelijk waar ze Tommy van kent!

„Ik ga je wel even toevoegen op Linkedin, wij organiseren vaak leuke events!” Ook dat nog, ze gaat me toevoegen op LinkedIn! De volgende stap is mijn Instagram checken en dan ziet ze vanzelf foto’s met Tommy. Hoe kom ik uit deze situatie? Charlie ratelt nog even door dat ze het leuk vind dat ik een baan heb in dezelfde business. Er was ook een meisje komen hospiteren die elke avond uitging, maar dat vond ze helemaal niks. „Volgens mij hebben wij wel een beetje dezelfde interesses!”, zegt ze vrolijk. Ze moest eens weten. Ik knik en weet er nog net een ‘Ja, wat leuk’ uit te persen, maar van binnen ga ik kapot.

Charlie lijkt niks te merken en neemt mij mee naar de bovenverdieping. En eenmaal boven besef ik dat dit huis echt een paleisje is. Het huis heeft niet alleen twee verdiepingen, maar ook nog eens een badkamer met bad en een dakterras dat twee keer zo groot is als mijn vorige huis! Deze woning is het omgekeerde van een catfish en zelfs tien keer mooier dan op de foto’s!

Charlie vertelt dat ze hier eerst samen met haar zus woonde, maar dat zij nu een huis heeft gekocht met haar vriend. Ze gaat er al snel uit en ik zou er dus ook binnen twee weken al in kunnen. Ik had het onderwerp over relaties graag willen vermijden, maar Charlie denkt er ander over. „Heb jij eigenlijk een relatie?”, vraagt ze, opnieuw geïnteresseerd. Ik mompel dat ik sinds kort weer serieus aan het daten ben met iemand. „Oh wat leuk! Ik ben na een lange tijd ook weer aan het daten met iemand, het is nog pril, maar het voelt wel heel chill en best serieus!” Charlie straalt van oor tot oor als ze de woorden ‘heel chill’ en ‘best serieus’ uitspreekt. Ze moest eens weten! Tot vier maanden terug woonde ik nog samen met haar ‘potentiële chille en serieuze lover’! Ik kan wel door de grond zakken! Dan moet ik straks ook nog aanhoren hoe mijn ex seks heeft met mijn nieuwe huisgenoot!

Kennelijk ziet Charlie mijn bezorgde blik, want ze begint ineens uit het niets over de huurprijs. „Voordat je denkt dat er een addertje onder het gras zit, dat is dus niet zo. De huurprijs is echt 650 euro inclusief. Goede deal toch?” Ik had zo gehoopt dat de huur exorbitant hoog zo zijn, maar het is voor Amsterdamse begrippen ook nog eens mega betaalbaar! Het aanbod is te goed om te laten gaan, maar ik kan toch niet met de nieuwe lover van mijn ex gaan samenwonen!? Ik krijg een spontane zweetaanval en voel hoe het zweet in straaltjes over mijn rug naar beneden loopt. Gelukkig draag ik zwart!

Nog voordat ik antwoord kan geven, gaat Charlie’s telefoon. Ze loopt even naar de hal, maar ik vang alsnog de helft van het gesprek op. „Weet je zeker dat ik mee mag? Barcelona lijkt me fantastisch! Ik bel je straks, lief!” Adem in, adem uit. Ik weet namelijk nog dat Tommy een boeking had voor de meivakantie in Barcelona. Het kan niet anders dan dat ze met Tommy date? Toch?

Deze hele situatie wordt met het moment pijnlijker, maar toch krijg ik het idee dat Charlie niets merkt van mijn ongemakkelijke spanning. „Maud, ik ga het gewoon eerlijk zeggen. Ik heb nog twee andere meiden langs gehad, maar ik vind jou de leukste! Je hebt een chille vibe en je lijkt een beetje op mijn zus! Dat bedoel ik niet raar hoor, maar wat mij betreft mag je er in!”

Ik doe mijn best om zo normaal mogelijk over te komen, maar ik voel dat mijn hoofd rood aanloopt, ik begin zelfs te stotteren. Ik vertel Charlie dat ik het huis geweldig vind. Daarna lieg ik iets over dat ik me ook heb ingeschreven voor een nieuwbouwproject en dat ik deze week te horen krijg of dat doorgaat. Ik weet ook niet waarom ik deze domme leugen verzin, maar Charlie lijkt het nog te begrijpen ook!

Terug op de fiets bel ik gelijk met Rochella! „Het huis is fantastisch! Maar ik kan toch niet gaan samenwonen met de potentiële nieuwe vriendin van Tommy!?”, schreeuw ik zo hard tegen Rochella, dat een voorbijganger raar opkijkt.

„Hoe weet je nou zo zeker dat zij het is? Misschien is het wel heel iemand anders joh. Je ziet spoken Maud! Ik zou gewoon lekker voor dat huis gaan hoor! Wat wil je dan? Nog tot de zomer huizen hoppen? Of ga je gelijk bij Gio wonen, dat lijkt me nou echt geen goed idee hoor”, zegt Rochella op een betweterige toon. „Het is gewoon gek Roch, ze is niet alleen superknap, maar ook heel aardig! Dat maakt het nog moeilijker.” Volgens Rochella zijn er geen problemen en kunnen we dan toch gewoon vriendinnen worden. Ze blijft maar door ratelen en het is lang geleden dat ik haar zo stellig heb horen praten! We liggen vandaag duidelijk niet op één lijn. Ik raak lichtelijk geïrriteerd van haar zogenaamd goedbedoelde advies en vertel haar dat ik op moet hangen omdat ik een interview heb.

De rest van de dag vliegt voorbij, want ik heb het superdruk op werk en dat blijkt een goede afleiding te zijn. Eenmaal in de trein terug (ik ga weer langs bij mijn moeder en Kai) zie ik dat ik een gemiste oproep heb van Tommy met een appje van hem. „Hey Maud, hoe is het? Heb je straks misschien even tijd om te bellen? Er is iets dat ik graag telefonisch met je zou bespreken!”