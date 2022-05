Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ziggo verhoogt bijna alle prijzen, duurste abonnement juist goedkoper

Ziggo kwam enkele weken geleden met goed nieuws voor zijn abonnees, maar nu volgt het onvermijdelijke slechte nieuws. Nadat de snelheden omhoog gingen, volgen nu de prijzen. Bijna alles wordt duurder, alleen de duurste abonnementen niet. Die worden juist goedkoper.

De prijsverhoging gaat op 1 juli in. De abonnementen met alleen internet stijgen relatief weinig in prijs. Abonnementen die internet, tv en bellen combineren, gaan het meest in prijs omhoog.

Nieuwe prijzen Ziggo per 1 juli 2022

Ziggo zegt dat de prijsverhoging nodig is omdat de kosten hard zijn gestegen. De provider noemt onder andere hoge energiekosten en duurdere netwerkapparatuur als belangrijkste reden. Voorgaande jaren werden de prijzen ook verhoogd. Dit zijn de nieuwe prijzen voor pakketten met alleen internet.

Abonnement Huidige prijs Prijs vanaf 1 juli 2022 Verschil Internet Basic € 32,50 € 35,- € 2,50 Internet Start € 42,50 € 43,- € 0,50 Internet Complete € 52,95 € 53,- € 0,05 Internet Max € 60,50 € 60,50 — Internet Giga € 65,50 € 62,- – € 3,50

Ook de pakketten met internet, tv en telefonie (alles-in-1) worden duurder. Hier zijn de prijsstijgingen het hoogst.

Abonnement Huidige prijs Prijs vanaf 1 juli 2022 Verschil Alles-in-1 Start € 55,50 € 59,- € 3,50 Alles-in-1 Complete € 71,- € 74,- € 3,- Alles-in-1 Max € 91,- € 93,50 € 2,50 Alles-in-1 Giga € 96,- € 95,- – € 1,00

Wie alleen internet en tv heeft, gaat onderstaande prijzen betalen.

Abonnement Huidige prijs Prijs per 1 juli 2022 Verschil Internet & TV Start € 53 € 55,50 € 2,50 Internet & TV Complete € 68,50 € 70,50 € 2,- Internet & TV Max € 88,50 € 90,- € 1,50 Internet & TV Giga € 93,50 € 91,50 – € 2,-

Verder heeft Ziggo in de nieuwe algemene voorwaarden opgenomen dat de prijzen jaarlijks stijgen. In de praktijk gebeurde dat al ieder jaar. Omdat het nu in de voorwaarden staat, kunnen consumenten die na 1 juli 2022 een abonnement afsluiten hun contract niet meer openbreken met als reden de prijsverhoging. Wettelijk mag de provider dit doen, zolang de prijzen maar niet harder stijgen dan de jaarlijkse inflatie, zoals door het CBS gerapporteerd.

💡 Minder betalen? Bel de opzeglijn! Je provider bellen om te zeggen dat je wilt opzeggen loont, zelfs als je niet van plan bent om op te zeggen. De kans is groot dat je een beter aanbod krijgt als je toestemt met nog een jaar klant blijven. Klanten van Ziggo bellen 0900-1884 (lokaal tarief) of 1200 vanaf hun vaste lijn.

Snelheid ook omhoog

Er is niet alleen maar slecht nieuws. Per 1 juli gaan niet alleen de prijzen, maar ook de snelheden omhoog. Voornamelijk het Internet Basic-abonnement krijgt een flinke boost. Eerder schreef Metro al een artikel met alle details.