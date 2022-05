Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zouden thuiswerkers juist meer of minder betaald moeten krijgen?

Werknemers van een advocatenkantoor in Londen krijgen de keuze om weer naar kantoor te gaan of permanent te blijven thuiswerken. Kiezen ze voor dat laatste? Dat komt wel met een prijskaartje, omdat het bedrijf thuiswerkers 20 procent minder betaalt dan hun huidige salaris.

Dat voelt niet als een eerlijke keuze voor werknemers die thuis juist veel meer gedaan krijgen dan op kantoor. Toch is het advocatenkantoor Stephenson Harwood lang niet het enige bedrijf dat hiervoor kiest.

Thuiswerkers minder betalen

Sterker nog, veel grote techbedrijven als Alphabet, Amazon, Apple, Meta en Microsoft, kondigde vorig jaar al aan in de salarissen te snijden van werknemers die remote willen blijven werken. Dat is verrassend, omdat juist techbedrijven goed vanuit huis kunnen werken.

De reden? Als remote werkers uit Silicon Valley verhuizen, hoeven ze ook niet meer zo duur te wonen in de omgeving. En als ze minder duur wonen, krijgen ze in feite meer betaald dan kantoorwerkers die nog wel veel geld moeten betalen aan woonkosten.

Daar zit natuurlijk wat in, maar aan de andere kant is het vreemd om minder te betalen aan werknemers die thuis vaak productiever zijn of die door een betere werk-privébalans lekkerder in hun vel zitten als ze vanuit huis aan de slag gaan.

Logisch of niet?

Zeker nu er op veel plekken in de wereld een krapte op de arbeidsmarkt is, zou je denken dat het voor bedrijven belangrijk is om mensen te laten werken op de plek die het best bij hun past. Zónder dat ze daarvoor moeten inleveren op salaris.

Voor werknemers die liever thuiswerken voelt het helemaal scheef, omdat ze net jaren remote hebben gewerkt. In die periode hebben ze laten zien dat ze goed, of misschien zelfs beter, presteren.

Het advocatenkantoor verwacht niet dat veel werknemers ervoor zullen kiezen om fulltime remote te werken. Een pas afgestudeerde advocaat begint met een jaarsalaris van 107.000 euro. Kiest deze persoon ervoor om fulltime thuis te werken, dan is 21.400 euro een flinke salarisvermindering.

De middenweg

Stephenson Harwood geeft de werknemers overigens ook nog een derde optie: hybride werken. Hierbij ga je maximaal twee dagen per week vanuit huis aan de slag en behoud je hetzelfde salaris. Een optie die veel Nederlandse bedrijven inmiddels ook geven en die voor de werknemer best of both worlds lijkt te zijn.

Wat vind jij: moeten werkgevers thuiswerkers meer of minder moeten betalen? Zou jij geld inleveren als dat zou betekenen dat je kon werken waar en wanneer je maar wil?