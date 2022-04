Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

#248 ‘Direct weer samenwonen met mijn geliefde?!’

Maud krijgt een compleet verrassingsweekend van Gio. Ze slapen in een luxe hotel aan de grachten en als klap op de vuurpijl neemt hij haar mee naar DGTL, samen met Rochella, Levi en twee vrienden van Gio. Als ze naar de afterparty gaan en uit de taxi stappen, ziet Maud echter iets waar ze van schrikt: ze ziet Tommy recht voor haar neus zoenen met een meisje!

Ik sta verstijfd op de parkeerplaats te staren naar Tommy en het meisje. Als ze aanstalten maken elkaar los te laten, schrik ik en draai ik mezelf snel om. Ken je dat, dat je eigenlijk door de grond wil zakken of die onzichtbaarheidsmantel van Harry Potter dolgraag echt in je bezit zou willen hebben? Dit is zo’n moment. In mijn ooghoek zie ik dat Tommy me heeft gezien, maar hij maakt geen aanstalten om naar me toe te komen. In plaats daarvan trekt hij het meisje met hetzelfde jasje als dat van mij aan haar arm, weg van de loods. Niemand van onze groep heeft gezien dat Tommy daar stond te bekken.

Het liefst zou ik rechtsomkeert maken naar huis, maar dat zou raar zijn. Het idee dat ik op een feest met mijn nieuwe liefde sta en Tommy schijnbaar ook (of een scharrel) maakt me misselijk, maar ik zal er toch aan moeten geloven. Tien minuutjes later sta ik dan ook tussen het feestgedruis. Het grootste aantal mensen komt van DGTL en Awakenings, beide festivals die hebben plaatsgevonden. Iedereen is al behoorlijk van de kaart, maar ik ben na net in één klap nuchter. Terwijl Gio en Rochella staan te kletsen en Levi drankjes haalt, vraag ik mezelf af waarom het me nog zoveel interesseert dat ik Tommy zie zoenen met een ander. Ik heb toch gewoon iemand gevonden die ik zelf ook heel leuk vind? Kappen Maud!

Hoewel ik het hele feest op mijn hoede ben, kom ik Tommy de volledige avond niet meer tegen. Als ik rond 06.00 uur de loods uit loop, kan ik mezelf wel voor mijn kop slaan dat ik mijn avond zo heb laten beïnvloeden. „Vond je het wel leuk Maudje? Ik zag je de hele avond niet echt losgaan of zo”, vraagt Gio ongerust. Ik mompel iets dat ik een beetje moe was het festival en haak mijn arm in de zijne. We pakken wederom een taxi, deze keer naar zijn huis. Hoewel ik merk dat Gio het liefst de hele ochtend ook nog zou liggen ‘knallen’, geef ik aan dat ik echt heel moe ben en wil slapen. Gio draait zijn arm om me heen en komt lepeltje lepeltje tegen me aan liggen. Hij valt onmiddellijk als een blok in slaap, maar ik lig nog uren te malen.

Op de een of andere manier kreeg ik het toch voor elkaar om in slaap te vallen. Als ik een paar uur later wakker word, voel ik me iets rustiger. Gio wordt niet veel later wakker en is zoals gewoonlijk weer mega vrolijk. Hij bakt een ei voor me en vraagt of ik zin heb om mee te gaan om iets geks te gaan doen. „Dagje Volendam of zo?”, vraagt hij lachend. Direct verschijnt er een glimlach op mijn gezicht, omdat ik voor me zie hoe we samen met van die klederdracht op de foto zullen gaan. Maar ik moet echt aan de slag met mijn huizenjacht. „Ander keertje lief, ik moet echt verder met huizen zoeken”, zeg ik daarom ook. Ik zie de lichte teleurstelling op Gio’s gezicht. Dan wil hij duidelijk iets zeggen, maar slikt zijn woorden in.

„Wat is er?!”, vraag ik hem. Even aarzelt hij en dan zegt hij: „Ik heb zo met je te doen met dat gejaag op huizen Maud… Wil je anders tijdelijk bij mij komen wonen?” Ik verslik me bijna in mijn ei en begin luid te kuchen. Gio klopt me op de rug en is inmiddels ook rood aangelopen. „Sorry, misschien was het een heel stom idee Maud. Ik wil je gewoon heel graag uit de brand helpen. Het is al zo lastig om in Amsterdam aan een huis te komen…” Hoewel ik het lief vind dat hij het voorstelt, benauwd het gevoel dat ik direct weer met mijn relatie ga samenwonen me enorm. „Ik vind het superlief Gio, maar ik denk dat het beter voor ons als koppel is als we voorlopig nog even wachten.” „Ik snap het”, antwoordt hij, maar ergens kan ik zien dat hij een klein beetje teleurgesteld is.

Die week heb ik meerdere bezichtigingen gehad, als ik vrijdag aan mijn laatste toe ben. Ik moet eerlijk bekennen dat de moed me in de schoenen zakt. Eén van de huizen was enorm goor, een ander huis had ik het bij de bezichtiging al steenkoud terwijl het schitterend weer was. Moet je nagaan als het straks weer eens wat kouder wordt; dat kost me mijn hele salaris! Weer een ander huis was duidelijk een enorm party huis. Twee jaar geleden had ik daar zo voor getekend, maar ik heb ook het idee dat ik iets serieuzer moet worden in mijn leven. De drie huizen die volgden waren allemaal oké, maar stervensduur om te wonen. Dit huis heb ik dus al mijn hoop op gevestigd. Ik doe snel een schietgebedje, voor ik aanbel. Ik hoor gestommel op de trap en geroep dat er iemand is. „Ik moet gaan!” roept de persoon hard, voordat ze de deur opentrekt. Als ik oog in oog sta met een van de bewoners, schiet mijn hart naar mijn keel. Voor me staat een vrouw met precies dezelfde jas aan als ik…

Maud (23) houdt van feesten en reizen. Ze werkt sinds kort op de redactie van een tijdschrift. Haar relatie met haar vriend Tommy is net uit en Maud is hard op zoek naar een nieuw huis in Amsterdam. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van Nachtboek van Maud.