Marktplaats-oplichter maakt kapitale fout, moet vijf jaar de cel in

De rechtbank Midden-Nederland heeft een notoire Marktplaats-oplichter veroordeeld tot vijf jaar celstraf. De man uit Amsterdam was al jaren bezig met oplichting via de verkoopsite en maakte tonnen buit. Hij maakte echter ook een kapitale fout waardoor de politie hem in beeld kreeg.

Om precies te zijn wist de man in totaal 340.000 euro te stelen van 39 slachtoffers. Dat deed hij met nagemaakte sites van Nederlandse banken. Hij lokte nietsvermoedende slachtoffers via WhatsApp naar de sites om hun bankgegevens buit te maken.

Zo ging de Marktplaats-crimineel te werk

De truc van de crimineel was erg simpel, blijkt uit het vonnis. De man deed zich voor als geïnteresseerde koper die de functie ‘Gelijk Oversteken’ van Marktplaats wilde gebruiken. Deze functie zorgt normaal gezien voor een veilige transactie, want het geld wordt pas vrijgegeven na het uploaden van een verzendbewijs door de verkoper.

De oplichter stuurde verkopers echter een link via WhatsApp om de transactie te voltooien. Via die link kwamen de benadeelden echter in een nagemaakte bankomgeving terecht, waar de crimineel alles kon zien. Hij gebruikte de ingevulde bankgegevens zoals gebruikersnamen, wachtwoorden en inloggegevens die hij vervolgens gebruikte om rekeningen leeg te trekken. Een klassieke vorm van phishing.

De kapitale fout

Tussen juli 2019 en juni 2021 maakte de man 39 slachtoffers, waarbij hij in totaal bijna 340.000 euro wist buit te maken. In de meeste gevallen schreef de oplichter bedragen over naar rekeningen van zogenoemde geldezels. Soms vroeg hij bankpassen aan op aan de bank doorgegeven gewijzigde adressen. Met die passen kon de oplichter zijn gang gaan bij pinautomaten en winkels. Bij één slachtoffer werd ruim 166.000 euro buitgemaakt. Een ton is door de Rabobank veiliggesteld, de rest wordt vergoed.

De man kocht via de rekening van een van de slachtoffers een berg elektronica bij MediaMarkt, waaronder een iPhone 11. De politie kreeg die transacties in beeld en kon het IMEI-nummer (dat staat voor ‘International Mobile Equipment Identity’ en is voor iedere telefoon uniek) van de smartphone achterhalen. Daarna ging het toestel onder de tap en bleek er een goudmijn aan informatie uit te komen. De man gebruikte de met gestolen geld gekochte iPhone om met handlangers en geldezels te communiceren. Het toestel stond tjokvol bewijs, blijkt uit het vonnis van de rechtbank.

💶 Wat is een geldezel? Een geldezel of katvanger stelt zijn bankrekening beschikbaar om gestolen geld weg te sluizen. Vaak krijgen deze handlangers van criminelen een percentage van de opbrengst. De echte dader kan op deze manier anoniem blijven. Tenzij hij een kapitale fout maakt, zoals de man uit dit verhaal.

De politie nam naast smartphones ook een Rolex-horloge en vuurwapen in beslag. De man krijgt een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vijf jaar. Daarnaast moet hij het gestolen bedrag van 340.000 euro terugbetalen aan de slachtoffers.