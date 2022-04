Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

#247 ‘Hij staat recht voor mijn neus te zoenen…’

Maud leeft nog steeds op een roze wolk door Gio. Toch gaat niet alles over rozen; ze zoekt namelijk nog steeds een huis in Amsterdam. Nadat ze de hele dag bij Rochella is geweest om haar te helpen met de inbraak, gaat ze een paar nachtjes naar haar vader om bij te komen. Als ze bij haar vader is, krijgt ze een leuk appje van Gio, hij heeft het Paasweekend een verrassing voor haar gepland! Maar ze heeft ook nog een aantal gemiste oproepen van Tommy en Rochella.

In plaats van twee nachtjes heb ik ongeveer de hele week bij mijn vader geslapen. Het was wel lekker rustig en omdat ik geen afleiding had van de drukke stad, heb ik eindelijk de tijd gehad om me te focussen op een woning. Ik heb voor de komende twee weken zeven bezichtigingen gepland, dus dat moet wel goed komen denk ik, hoop ik!

Volgens mij vond mijn vader het reuzegezellig dat ik weer eens ouderwets thuis woonde. Het viel me trouwens op hoeveel zijn nieuwe vriendin Patricia van huis is. Ze heeft een drukker sociaal leven dan ik! Ze was bijna elke avond weg; zumba, yoga, etentjes met vriendinnen en nog veel meer. Ik vraag me soms af om mijn vader toch niet stiekem mijn moeder een beetje mist, maar daar heeft hij natuurlijk weinig over gezegd.

Over missen gesproken, ik heb Gio de dagen dat ik bij mijn vader was ontzettend gemist! De verrassing die dit weekend volgde was daardoor nog leuker. De dag van tevoren had ik van Gio appjes gekregen met een paklijst. Een leuk festival-outfitje, slaapspullen, zwemspullen en een warme jas. Vooral die warme jas vond ik raar, want het zou hartstikke lekker weer worden.

De gemiste oproepen van Rochella en Tommy waren trouwens wat minder gezellig. Rochella kan sinds de inbraak niet meer goed slapen en ze heeft last van paniekaanvallen. Tommy had gebeld met de nogal bijzondere vraag; of ik de zaterdag voor Pasen misschien even op Noa wilde passen. „Ze heeft het steeds over je en ik heb zaterdagochtend een belangrijke meeting, heb je anders zin om met haar naar Artis te gaan? Ik betaal alles hoor!” zei Tommy aan de telefoon. Zaterdag stond de verrassing van Gio gepland, maar dat heb ik Tommy nog maar even niet verteld. Ik zei dat ik al plannen had, maar dat ik graag volgende week iets leuks met Noa ga doen. Hoe en wat, zijn zorgen voor later.

De verrassing van Gio was uiteindelijk echt fantastisch! We zijn eerst lekker met een bootje door Amsterdam gaan varen en daarna hebben we een nachtje geslapen in een heel mooi luxe hotel aan de gracht. Ik wilde daar al heel lang slapen en ik vind het zo leuk dat Gio dat heeft onthouden. We hadden roomservice besteld en Gio had zelf een dessert meegenomen en dat bestond uit een uitgebreide body to body massage inclusief aardbeien en champagne. Beetje cheesy, maar ook heel sexy.

De volgende dag stond er nog een verrassing op het programma, we gingen met het pontje naar Amsterdam-Noord en daar stonden Levi en Rochella en twee vrienden van Gio ons op te wachten, want we gingen met zijn allen naar DGTL Festival! Ik dacht dat het uitverkocht was, maar Gio had als verrassing kaarten kunnen regelen. En hij vond dat Rochella en Levi na die inbraak ook wel een leuke dag hadden verdiend. Reken maar dat we een leuke dag hebben gehad! De zon scheen volop, twee van mijn favoriete dj’s moesten achter elkaar draaien en we hebben alleen maar gedanst! Het is zo’n gek idee dat we een halfjaar geleden nog niet eens naar de sportschool mochten en dat we nu gewoon weer met zijn allen kunnen dansen op een festival. Ik hoop dat die coronamaatregelen nooit meer terugkomen!

De tijd vloog voorbij en toen om 23.00 uur dj zijn set afsloot, hadden wij allesbehalve zin om naar huis te gaan! Een van de vrienden van Gio wist nog wel een afterparty en als we voor 00.00 uur binnen waren, dan konden we daar nog gratis heen. De afterparty was in een soort van loods in Amsterdam Noord en ik was daar ooit eerder met Tommy geweest.

Net op het moment dat we de taxi uitstappen en naar de ingang willen lopen zie ik een jongen en een meisje zoenen. Het meisje heeft hetzelfde jasje aan als ik, maar dat is niet het enige, ook de jas van de jongen herken ik, net zoals zijn schoenen, zijn haar en zijn lichaamshouding! Het is Tommy! En hij staat recht voor mijn neus te zoenen met een meisje dat me ergens wel bekend voorkomt! Moet ik hem gedag zeggen? Of gewoon langs hem heen lopen?

Maud (23) houdt van feesten en reizen. Ze werkt sinds kort op de redactie van een tijdschrift. Haar relatie met haar vriend Tommy is net uit en Maud is hard op zoek naar een nieuw huis in Amsterdam. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van Nachtboek van Maud.