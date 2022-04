Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Beter slapen? 4 oefeningen in bed voor een goede nachtrust

Moeite met in slaap vallen? Chiropractor Julia Morgan is overtuigd van het nut van mobiliteitsoefeningen voor een goede nachtrust. Volgens haar ga je er beter van slapen. Baat het niet, dan schaadt het niet.

In een post op Instagram omschrijft Dr. Julia Morgan deze mobiliteitsoefeningen als een simpele manier om aan de kwaliteit van je gezondheid te werken. Met slechts vier oefeningen doen voor het slapen, zal je slaapkwaliteit volgens haar een stuk verbeteren.

Beter slapen dankzij deze mobiliteitsoefeningen

Het beste nieuws: je kunt deze oefeningen gewoon uitvoeren terwijl je al in bed ligt. Morgans advies is dan ook om de lichten alvast uit te doen, zodat je daarna lekkerder in slaap valt.

1. Zittende cat/cow

De makkelijkste oefening voor een goede nachtrust is de zittende cat/cow. Ga in kleermakerszit zitten, strek je handen naar voren en wissel tussen het strekken en bollen van je rug. Als je je rug strekt, kijk je omhoog. Tijdens het bollen kijk je naar beneden. Zo zorg je ervoor dat je jouw nekspieren niet overstrekt.

2. Side-to-side bending

Ook bij deze oefening zit je rechtop in bed. Breng je rechterhand omhoog, en buig vervolgens je lichaam naar links. Op deze manier voel je een stretch in je rechterzij. Kom terug naar de beginpositie, en herhaal met links.

Morgan laat weten dat je na het uitvoeren van deze oefening ook een ‘roll through’ toe kunt voegen. Zo neem je niet alleen je zij, maar ook je (onder)rug mee in deze stretch.

3. Elevated thoracic extension

Deze oefening voor een goede nachtrust vereist een hoofdkussen. Ga op je knieën voor het kussen zitten en leun hierbij met je armen wat over het kussen. Beweeg je borst naar beneden, zodat er een stretch komt in je rug, oksels en schouders. Het moge inmiddels duidelijk zijn dat stretchen belangrijk is als je beter wil slapen.

4. Butterfly

Als we Morgan’s video van de Butterfly bekijken, krijgen we spontaan een paniekaanval. Voor de waaghalzen die het toch willen proberen:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Begin in een zittende positie met je benen gekruist, zodat je rechterknie op je linkerknie rust. Houd hierbij je benen gebogen en voeten buiten beide heupen. Buig langzaam naar voren vanuit je heupen met een platte rug. Je kunt eventueel met je handen je voeten vastpakken om jezelf nog iets verder naar beneden te krijgen. Alles voor een goede nachtrust, zullen we maar zeggen.

Lukt het jou niet om je knieën over elkaar te krijgen? Zet dan je voetzolen tegen elkaar aan, zoals in deze video.

Dit artikel verscheen eerder op de website van onze collega’s van Manners.