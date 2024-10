Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit weekend gaat de wintertijd in, dit moet je weten

De dekens en jassen worden dikker en de dagen korter. De winter komt eraan, en dus ook de wintertijd. Aanstaande zaterdag om 03.00 uur is het zover.

Je mag een uurtje langer slapen dus, al is het ook een verstoring van je slaapritme. Metro gaf eerder tips om deze omschakeling in je bioritme makkelijk door te komen.

🥶 Wintertijd begint met lage temperaturen Hoewel echte winterse perikelen voorlopig nog uitblijven, zakt de temperatuur komend weekeinde wel wat als de wintertijd ingaat. Volgens weerbureau Weeronline is het met gemiddeld 13 graden, afgewisseld met wat buien en zonneschijn.

Gaat de klok voor- of achteruit?

Gaat de klok nu voor- of achteruit? Als je dit weleens vergeet, ben je niet de enige. Er zijn meerdere ezelsbruggetjes om het beter te onthouden, vaak in een strekking als: ‘In het VOORjaar gaat de klok een uurt VOORuit’. Andere varianten: ‘Je wint-er-tijd mee’ (als de wintertijd begint, krijg je een uur meer en gaat de klok dus achteruit) en ‘Gaat het weer vooruit, dan gaat de klok vooruit. Gaat het weer achteruit, dan gaat de klok achteruit.’

De klok gaat in het laatste weekend van oktober dus achteruit. In het laatste weekend van maart gaat de klok weer een uur vooruit. Dan is het zomertijd. Door de klok te verzetten is het ’s morgens een uur later licht en ’s avonds een uur later donker.

🗓️ De kortste en langste dag van het jaar 21 december is de kortste dag van het jaar. Het wordt rond 8.45 uur licht en de zon gaat onder rond 16.30 uur. 21 juni is de langste dag van het jaar. Dan wordt het rond 5.20 uur licht en gaat de zon onder rond 22.00 uur.

Waarom verzetten we de klok eigenlijk?

Een aantal andere Europese landen hebben de zomertijd in de jaren zeventig ingevoerd om energie te besparen. Als het langer licht is, wordt er op kunstlicht bespaard, is het idee.

Om niet achter te blijven bij buurlanden, voerde de Nederlandse overheid de zomertijd in 1977 ook in. Vanaf de jaren tachtig doet heel Europa mee en is de zomer- en wintertijd in de wet verankerd.

Discussie over zomer- en wintertijd

De zomer- en wintertijd zijn regelmatig voer voor discussie. De Europese Commissie wil de zomer- en wintertijd afschaffen. Volgens de website van de Rijksoverheid is het nog niet duidelijk voor het kabinet wat daar de voor- en nadelen van zijn.

Het kabinet vindt het belangrijk dat de tijd zoveel mogelijk hetzelfde blijft als in de landen om ons heen, en neemt pas een standpunt in als duidelijk is wat de buurlanden doen.

Tegenstanders wintertijd

De Europese Commissie zegt meerdere klachten te hebben gehad over de zomer- en wintertijd, zoals slapeloosheid. De Europese Commissie heeft in 2018 een onderzoek gehouden over dit onderwerp onder Europeanen. Er kwamen 4,5 miljoen reacties, waarvan 84 procent wilde stoppen met het verzetten van de klok.

Tegenstanders van de zomer- en wintertijd geven aan dat dit hun biologische klok verstoort. Uit onderzoek van onderzoeksbureau DirectResearch kwam vorig jaar naar voren dat zeker zes op de tien Nederlands het eens zijn met het afschaffen van de zomer- en wintertijd.

Europese Commissie pleit voor hervatten discussie

In september 2018 is er een Europees wetsvoorstel gedaan om de klok niet meer te verzetten. De EU-landen mogen volgens het voorstel zelf bepalen of ze zomer- of wintertijd willen hanteren. Voordat een Europees wetsvoorstel van kracht wordt, moet het eerst worden goedgekeurd door het Europarlement en de EU-landen. In maart 2019 ging het Europarlement al akkoord.

„De lidstaten zijn er echter nog niet in geslaagd om overeenstemming te bereiken en laten het voorstel voorlopig op de plank liggen. Het is aan de nationale ministers om de discussie weer te hervatten. Tot die tijd verandert er niets, behalve de klok twee keer per jaar natuurlijk”, zegt Ingelise de Boer van de Europese Commissie.

Welke tijd kiezen we bij afschaffing?

Stel dat de zomer- en wintertijd worden afgeschaft, dan doemt nog een vraag op: kiezen we permanent voor zomer- of voor wintertijd? Voorstanders van de zomertijd vinden het fijn dat het in de avonden is langer licht is. Mensen met buitenberoepen, zoals boeren en bouwvakkers, kiezen volgens onderzoek eerder voor wintertijd. Ook heeft de wintertijd voordelen voor het verkeer. Meer licht tijdens de ochtendspits zorgt voor minder ongelukken op de weg. De wintertijd is bovendien onze ‘echte’ tijd.

