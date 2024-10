Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mensen afsnauwen als we overprikkeld zijn: hierom doen we het

Heb jij ook weleens de mensen om je heen afgesnauwd na een slechte dag? Niet omdat die mensen iets verkeerds hebben gedaan, maar simpelweg omdat jij overprikkeld bent? Het is misschien niet aardig, maar het is wel verklaarbaar, stellen psychotherapeuten.

„Onze hersenen ontvangen informatie van onze zintuigen en helpen ons onze omgeving te begrijpen”, legt psychotherapeut Manahil Riaz uit aan Huffpost. „Overprikkeling betekent dat onze zintuigen veel informatie hebben ontvangen, waardoor we ons overweldigd voelen, omdat we een teveel aan informatie ontvangen.”

Overprikkeld

Op het moment dat je overprikkeld bent, gaat je prefrontale cortex uit, stelt huwelijks- en gezinstherapeut Emma Shandy Anway. „Als we gestrest zijn, gaat de prefrontale cortex van reflectief en rationeel naar reactief. In deze omstandigheden denkt je brein niet na over het onderhouden van relaties of het effectief oplossen van problemen. In plaats daarvan raakt het in paniek.”

Daarnaast wordt op een moment van overprikkeling, het stressresponssysteem (ook wel bekend als de vecht-, vlucht- en bevriesreactie) geactiveerd, ongeacht of je te maken hebt met een daadwerkelijke stressfactor of slechts een waargenomen stressfactor. Je stressreactie beïnvloedt dan je stemming.

„Overprikkeling zal alle reacties versterken en versnellen. Wanneer je overgestimuleerd bent, is je zenuwstelsel in wezen ontregeld”, vervolgt Anway. „Als je al overgestimuleerd bent, zal elke irritatie of ongemak direct tot reactie leiden. Je zult eerder tegen je kinderen schreeuwen of tegen een collega snauwen.”

Terug naar de basis

Snel overprikkeld zijn, wijdt Riaz ook aan het toenemende gebruik van sociale media. Hoewel velen van ons verslaafd zijn aan onze telefoons, verlangen we eigenlijk naar rust en in het moment zijn. „Twee dingen die telefoons niet bieden. Met de constante stroom aan informatie, bovenop het dagelijkse echte leven buiten de technologie, is het geen wonder dat we allemaal overprikkeld zijn”, vertelt Riaz, die aanraadt „terug te gaan naar de basis”.

„Er zit kracht in het uitschakelen van je meldingen, of het gewoon achterlaten van je telefoon in een kamer waar je hem niet kunt zien of horen.”

Prefrontale cortex

Maar hoe krijgen we die prefrontale cortex weer aan? „Het enige waar je je op wilt concentreren, is ervoor zorgen dat de uitademing langer is dan de inademing. Als je uitademt langer is dan de inademing, herinnert het je lichaam en je hersenen eraan dat je niet in gevaar bent”, legt Riaz uit.

„Als mijn ademhaling vertraagt, begint mijn zenuwstelsel ook te vertragen, en dat zal op zijn beurt mijn gedachten vertragen.”

