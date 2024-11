Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Pieker je veel? Dat komt door je ‘reptielenbrein’

We hebben het allemaal weleens meegemaakt: na een feestje lig je ’s avonds in bed en je blijft maar piekeren over dat ene gesprek. Was dat grapje wel leuk? En wat zouden ze eigenlijk van je denken? Had je misschien toch beter thuis kunnen blijven? De gedachten blijven door je hoofd razen en het lukt niet om te stoppen met piekeren. Herkenbaar? Daar mag je jouw ‘reptielenbrein’ voor bedanken, ontdekten onderzoekers van de Northwestern University in Chicago.

De onderzoekers ontdekten dat al die piekergedachten worden veroorzaakt door een samenwerking tussen verschillende delen van de hersenen, waaronder een oeroud gebied dat voortdurend blijkt te communiceren met onze ‘moderne’ hersendelen.

Onderzoekers bestudeerden oeroud deel van ons brein

Met behulp van speciale hersenscans bestudeerden onderzoekers de amygdala, een deel van onze hersenen dat ook wel bekend staat als ons ‘reptielenbrein’. Dit oeroude hersengebied staat vooral bekend om zijn rol bij angstreacties, maar het blijkt bij veel meer hersenactiviteiten betrokken te zijn. „De amygdala is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor sociaal gedrag zoals opvoeden, paren, agressie en het navigeren door sociale dominantiehiërarchieën”, legt de hoofdauteur van het onderzoek, Rodrigo Braga, uit.

Met behulp van nieuwe technieken ontdekten de onderzoekers dat een specifiek deel van de amygdala, de ‘mediale kern’, voortdurend communiceert met onze moderne hersendelen. En die zijn weer betrokken bij sociale vaardigheden, zoals het inschatten van andermans gedachten en gevoelens.

Reptielenbrein kijkt altijd mee

Met andere woorden: ons reptielenbrein kijkt steeds mee met onze moderne sociale overwegingen. „Eerdere studies ontdekten de co-activering van de amygdala en het sociaal cognitieve netwerk al, maar onze studie is nieuw omdat het aantoont dat de communicatie eigenlijk altíjd plaatsvindt”, legt een van de onderzoekers, Donnisa Edmonds, uit. Volgens de onderzoekers helpt dit bij het verklaren waarom onze gedachten soms niet tot rust kunnen komen.

Nieuwe perspectieven voor behandeling van angst en depressie

De uitkomst van de studie biedt daarnaast ook mogelijke nieuwe perspectieven voor de behandeling van depressie en angst. In deze gevallen is de amygdala vaak overactief, waardoor ons brein heel sterk reageert op prikkels en emoties moeilijk verwerkt kunnen worden.

En het werpt ook nieuw licht op de evolutie van de mens als sociale soort. De sterke samenwerking tussen ons oerbrein en moderne hersendelen verklaart mogelijk waarom mensen zo bedreven zijn in het interpreteren van sociale situaties. Veel piekeren over sociale situatie wordt dus veroorzaakt door je reptielenbrein dat maar niet kan stoppen.

