Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Er is ook een mannelijke overgang, zo zit het met de ‘penopauze’

Weleens gehoord van de ‘penopauze’, de mannelijke overgang? Zo niet, dan is dat niet gek, want het fenomeen is een stuk minder bekend. Radiomaker Jurgen van den Berg wil het onderwerp daarom bespreekbaar maken in zijn podcast.

Over de menopauze wordt genoeg gezegd en geschreven, maar de ‘penopauze’ blijft grotendeels een onbelicht onderwerp. Daarom begon Van den Berg de podcast Met de Billen Bloot. „Ons doel was om mannen aan het praten te krijgen”, vertelt hij in Goedemorgen Nederland op NPO 1.

Radiomaker over de mannelijke overgang

Van den Berg kwam op het idee voor de podcast doordat hij een oproepje in de Volkskrant van midlifecrisis-specialist Aafke Dijkstra zag: ‘Mannen, praat meer over de overgang.’ Dat besloot hij uit te zoeken in een podcast. Bestaat de mannelijke overgang, of is het gewoon een midlifecrisis? En wat zijn de consequenties?

Zijn conclusie: ja, de mannelijke overgang bestaat. „Ik denk dat een midlifecrisis een beetje een uitwas is van de penopauze”, vertelt hij in het ochtendprogramma. Hij vindt ‘andropauze’ eigenlijk een beter woord. „Het woord penopauze is gemunt als tegenhanger van de menopauze, maar de vrouwelijke overgang is veel ingrijpender. Vrouwen worden onvruchtbaar, dat geldt voor mannen niet. Maar er zijn een aantal symptomen die overeenkomen.”

Symptomen van de penopauze

Bij mannen rond de vijftig jaar daalt het testosterongehalte. Dat kan leiden tot fysieke ongemakken, zoals depressieve gevoelens, een verlaagd libido of erectiestoornissen. Andere kenmerken van de mannelijke overgang zijn bijvoorbeeld lusteloosheid en weinig energie. „Het is een hormonale kwestie. Veel mannen zijn gewoon te dik. Buikvet wordt omgezet in oestrogeen, het vrouwelijke hormoon, en daarmee neemt het testosteron af. Sowieso neemt je testosteron wat af, elke tien jaar dat je ouder wordt. Dat kun je rechttrekken door gezond te leven. Maar er zijn ook mannen die het gewoon in hun DNA hebben zitten. Die krijgen allemaal vage klachten en weten niet waar dat vandaan komt. Zoals opvliegers.”

Hij geeft toe dat vrouwen het zwaarder hebben. „Ik vind het wel mooi dat vrouwen zeggen: die mannen moeten niet zeiken. Daar hebben ze helemaal gelijk in. Zij krijgen veel meer voor hun kiezen dan wij. Maar het punt is gewoon: er komen allerlei vage klachten op rond die leeftijd. De erectiestoornis is misschien wel de meest aanwezige klacht, waar je een man ook echt mee raakt in z’n mannelijkheid.”

„In een relatie kan een man denken: ik krijg hem niet meer omhoog, laat ik het eens buiten de deur zoeken. Er zit veel sociale problematiek achter.” Opvallend is dat vrouwen juist tijdens en na de overgang meer van seks genieten. Ook zijn vrouwen van 65+ het meest zelfverzekerd.

Van den Berg vond het zelf best lastig om er met zijn vrienden over te praten. „Ik zit met mijn vrienden elke vrijdag bij elkaar in onze stamkroeg. Dan gaat het over van alles, van politiek tot aan vrouwen. Over dit soort dingen wordt toch niet heel veel gesproken.”

Reacties