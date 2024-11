Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

In het donker naar werk en weer naar huis: 5 simpele tips om je productiviteit te verhogen in de avonduren

Het is weer die tijd: in het donker vertrek je naar werk en ook in het donker kom je weer thuis. Heb je last van het gebrek aan zonlicht tijdens je vrije uren en merk je dat productiviteit uitblijft? Met deze simpele tips kun je de donkerte overwinnen tot de langere dagen er weer aankomen.

HuffPost vroeg therapeuten of er iets is wat je kunt doen om nieuwe energie op te wekken en je avonden na het werk terug te winnen als het al donker is buiten.

In het donker naar werk en in het donker weer thuis

Allereerst is het belangrijk om, als je klaar bent met werken en na begint te denken over wat je thuis allemaal te wachten staat, de tijd te nemen om stil te staan bij wat je eigenlijk wilt doen – en waarom je dat wilt doen.

Wil je uit eten met een vriend omdat je waarde hecht aan je sociale relaties? Of wil je een workout doen omdat je weet dat beweging je stemming verbetert? „Als je je motivatie nauwkeurig kunt bepalen, kan het veel gemakkelijker worden om door te gaan met iets waarvan je weet dat je het voor jezelf wilt doen”, zegt huwelijks- en gezinstherapeut Saba Harouni Lurie tegen HuffPost.

Deze aanpak zal je helpen om je activiteiten na het werk zinvoller te maken in plaats van dat het voelt als iets verplichts dat je op de automatische piloot doet.

Simpele tips tegen futloosheid

Ook kun je een paar minuten diverse hersen-lichaamsactiviteiten kunnen beoefenen om actief te blijven. Dat raadt therapeut Melissa Giuttari aan. „Probeer een activiteit die een emotioneel gevoel, zoals plezier of ontspanning, koppelt aan een fysiek gevoel om je hersenen en lichaam te helpen synchroniseren. Denk hierbij aan yoga of een korte, maar stevige wandeling in de buitenlucht.”

Als je je aan het einde van de dag bijzonder futloos voelt, overweeg dan om 20 tot 40 minuten voor een lichtbak te gaan zitten. Waarom? „De meeste stemmings- en energieveranderingen die we tijdens de wintermaanden ervaren, zijn te wijten aan het gebrek aan zonlicht”, aldus Lienna Wilson, een therapeut gespecialiseerd in angst en stress.

Probeer passieve activiteiten uit

Maar gebruik hem niet te dicht bij bedtijd. „Probeer er minstens een uur voordat je naar bed gaat voor te gaan zitten om je slaap niet te verstoren. Ook is het gebruik ervan een passieve activiteit, dus je kunt het combineren met andere leuke activiteiten zoals een boek lezen, tv kijken of knutselen”, legt Wilson uit.

Volgens psycholoog Riley Brown is het „begrijpelijk” dat je aan het einde van de dag minder gemotiveerd bent om activiteiten te doen die energie vragen. „Wilskracht is een beperkte bron. Helemaal als je de hele dag gewerkt hebt of voor de kinderen hebt gezorgd.”

‘Levert veel op, maar kost weinig moeite’

Om hiermee om te gaan, stelt Brown voor om tijdens de wintermaanden activiteiten te doen die veel opleveren maar weinig moeite kosten. Daarbij kan het verleidelijk zijn om urenlang op je telefoon te scrollen – een activiteit met een hoge beloning en weinig inspanning die onmiddellijke verlichting biedt – maar het kan ook negatieve gevoelens zoals depressie en angst oproepen.

„Verruil je telefoon dus voor een puzzel, boek, kleurboek, bakken of knutselen. Het maken van een puzzel kan een bevredigend gevoel geven als elk stukje zijn plaats vindt en het gebruik van kleurboeken kan een gevoel van voldoening geven als je de pagina’s inkleurt”, tipt Brown.

Futloos

Als je je wat futloos voelt tijdens donkere dagen, is het volgens therapeut Katherine Hayes niet altijd slecht om het rustiger aan te doen. „In plaats van jezelf te pushen om activiteiten te doen waar je je misschien niet gemotiveerd voor voelt, omarm de verandering van het tempo van deze dagen en laat jezelf vertragen.”

