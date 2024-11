Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jan Roos: ‘Aanhouding leek gecoördineerde actie’, OM beslist later over vervolging

Jan Roos is niet te spreken over de manier waarop hij gisteren door de politie is aangehouden. De RoddelPraat-maker werd meegenomen vanwege uitlatingen die hij woensdag deed in zijn onlineprogramma. Gisteren even voor middernacht werd hij weer vrijgelaten.

Het Openbaar Ministerie (OM) beslist op een later moment of de RoddelPraat-maker wordt vervolgd voor zijn uitlatingen over het Sunneklaasfeest. Dat heeft een woordvoerder van het OM in Noord-Nederland laten weten.

Het OM laat weten dat het onderzoek naar Roos nog loopt en dat hij daarmee verdachte blijft.

Jan Roos over Sunneklaas op Ameland

Roos raadde eerder deze week inwoners van Ameland aan om journalisten die verslag willen doen van het Sunneklaasfeest „van het eiland af te trappen”. „Oprotten. Afmaken. Nog voor ze van de boot afkomen, neerknallen”, zei hij. Het OM liet gisteren weten „dat (het aanzetten tot) geweld” niet wordt getolereerd.

Volgens Roos’ collega Dennis Schouten ging het om „een satirische grap”. Ook Roos zelf zegt op Instagram dat hij „overduidelijk een grapje” maakte. „Maar we zitten een beetje in een rare tijd, in een raar land: Zimbabwe aan de Noordzee.”



‘Hooivorken en fakkels’

Roos zegt dat zijn aanhouding aanvoelde als een gecoördineerde actie. „Het voelt een beetje als een gecoördineerde actie, om een grapje. Twee uur in de gevangenis gemieterd, ik wist niet wat er aan de hand was. Jullie wel, want het stond dik in de krant, want het OM had even een persbericht eruit gedaan”, aldus de presentator.

Roos zei in de bewuste uitzending van Roddelpraat dat Amelanders zich moeten verenigen „met hooivorken en fakkels” en journalisten die verslag willen doen „van het eiland” moeten „trappen”.

Journalisten van omroep PowNed werden in december vorig jaar door een groep Amelanders aangevallen toen zij verslag wilden doen van het jaarlijkse feest Sunneklaas.

