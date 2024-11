Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mama gaat op date: ‘Zijn slechte gebit was een afknapper’

In Mama gaat op date vertellen gescheiden moeders over hun onverwachte, ongemakkelijke en zinderende momenten van het daten na een gebroken relatie. Van rekeningen splitten tot hete vonken: deze avonturen bewijzen dat de zoektocht naar liefde leidt tot de meest heerlijke, maar ook merkwaardigste verhalen. Deze week het verhaal van Emilia (46), die afknapte op het slechte gebit van haar date.

„Ik vond het nogal wat, als alleenstaande moeder op date gaan na een liefdeloos huwelijk. Jarenlang stond mijn leven in het teken van mijn zoon. Tot hij op zijn achttiende het huis uit vloog, ik in één klap bevangen werd door eenzaamheid en op een blauwe maandag besloot om de online datingwereld in te stappen.

Te mooi om waar te zijn

In het begin was het vooral aftasten. Ik ontmoette leuke mannen, maar het bleef oppervlakkig. Pas na vier maanden kwam ik iemand tegen die me nieuwsgierig genoeg maakte om hem in het echt te willen ontmoeten: Martin. Hij leek bijna te mooi om waar te zijn. Vriendelijk, geduldig, een echte prater én hij had ook nog dezelfde passies als ik: films en reizen. Dat hij op basis van de foto’s qua uiterlijk ook nog exact mijn type was, was een pluspunt.

We spraken af in het filmhuis. Terwijl ik voor de deur op hem wachtte, ontving ik een berichtje: ‘Sorry, mijn trein heeft vertraging. Ga maar alvast de zaal in, de kaartjes zijn al geregeld.’ Attent, vond ik. Met een bak popcorn in mijn hand ging ik zitten en nog geen tien minuten later kwam hij binnen: een lange, slanke man met een guitige glimlach, zo zag ik door het schemerlicht. Hij gaf me een snelle knuffel, waarna we twee uur lang in stilte naast elkaar zaten.

Scheidingen in Nederland Scheidingen komen tegenwoordig steeds vaker voor. In 2023 ging het om 24.310 huwelijken die strandden, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat komt neer op 7,2 van elke duizend huwelijken.

Scheve, verkleurde tanden

Toen de aftiteling begon, stelde hij voor om nog even een drankje te doen in het café ernaast. Leuk, dacht ik. Eindelijk tijd om te kletsen en hem echt te leren kennen. Eenmaal aan een tafeltje viel mijn eerste goede blik op hem. Hij had alles wat ik aantrekkelijk vind: een volle haardos, lichte ogen en grote handen. Maar toen hij begon te praten, kon ik mijn ogen niet van zijn mond afhouden. Zijn gebit was slecht: scheve, verkleurde tanden die duidelijk al jaren geen aandacht hadden gekregen.

Ik wilde niet oordelen, maar ik merkte hoe moeilijk ik het vond om eromheen te kijken. Elke keer als hij glimlachte of een slok nam, trokken mijn ogen er als vanzelf naartoe. Was dit oppervlakkig van me? Kon ik dit negeren? Ik had toch niet voor niets maanden gewacht op iemand met wie ik zo’n klik voelde? Toch was het alsof zijn gebit alle charme van hem wegtrok. En hoe graag ik het ook anders wilde, ik voelde dat ik geen relatie wilde met iemand die zichzelf niet goed verzorgde. Toen het café langzaam leegliep, besloot ik open te zijn. ‘Martin, ik vond het heel fijn om je te ontmoeten. Je bent een leuke man, maar ik denk niet dat er een vervolg in zit.’ Zijn blik werd even onzeker, maar hij knikte. ‘Ik begrijp het. En weet je, ik waardeer je eerlijkheid. Ik vond het ook een fijne avond.’

Eerlijk durven zijn

Op weg naar huis voelde ik een mix van opluchting en teleurstelling, want liefde zoeken na een scheiding is geen gemakkelijke weg. Toch weet ik één ding weet ik nu zeker: iemand ontmoeten die past, betekent ook eerlijk durven zijn – naar jezelf én de ander.”

