Na catering en festivals, opent inspectie nu de jacht op plastic bekers op kantoor

Plastic bekertjes zijn al maanden niet meer welkom op je werk. Sterker nog: als je als werkgever die milieuvervuilende bekertjes nog gebruikt, loop je een grote kans dat je onverwacht bezoek van een inspecteur krijgt. Inspecteurs van de Inspectie Leefomgeving en Transport hebben namelijk de jacht geopend op plastic wegwerpbekers bij kantoren.

Dit heeft te maken met wet- en regelgeving rondom plastic. Het was je vast al opgevallen dat je nergens in de supermarkt meer plastic bestek, bordjes, bekertjes of rietjes kunt kopen, op een enkele winkel na. Vrijwel alles is vervangen door karton. Maar veel gebruikers zijn daar niet heel blij mee: ze menen dat het een papieren bijsmaak heeft.

Regelgeving over plastic verpakkingen

Voor deze regelgeving gaan we terug in de tijd. Begin 2022 werd al aangekondigd dat bedrijven, organisaties en de catering plastic in de ban moesten doen. Een jaar later, op 1 juli 2023, werd de ‘plastictaks’ ingevoerd op plastic wegwerpverpakkingen bij afhaal- en bezorgrestaurants. Ook waren verkopers verplicht een herbruikbaar alternatief te bieden. Zo was er de mogelijkheid om je eigen bord mee te nemen als je een patatje bij de lokale snackbar wilt halen. Of natuurlijk je eigen beker als je een koffie to go haalt.

Maar op 1 januari van dit jaar zijn de teugels aangehaald en is er een verbod op plastic bij ‘gesloten’ locaties als kantoren, restaurants, sportclubs, gesloten evenementen, maar ook onderwijsinstelling. De achterliggende reden van al deze maatregelen om plastic te weren, is omdat het slecht voor het milieu is. Plastic verpakkingen, denk maar aan bakjes, zakjes of rietjes, belanden bijna altijd op straat als zwerfafval. Doel van al deze maatregelen en regels is om het gebruik van wegwerpverpakkingen tegen te gaan en hergebruik te stimuleren.

Nederland als grootverbruiker van plastic

Nederlanders blijken ook nog eens grootverbruiker te zijn als het gaat om dit soort verpakkingen. We gooien dagelijks 19 miljoen plastic bekertjes en bakjes, naast miljoenen flessen, weg. Het streven is om dit in 2026 met 40 procent terug te dringen ten opzichte van 2022. En daarom is de jacht op plastic geopend.

Controle van inspecteurs op wegwerpbekers op kantoor

Als gevolg van de plasticregelgeving, kunnen bedrijven nu op een onverwacht bezoek rekenen van de inspecteur van de Inspectie van Leefomgeving en Transport (ILT). Herbruikbare brekers zijn in principe verplicht, tenzij zulke bekers voldoen aan strenge voorwaarden. Bedrijven die de regels overtreden, en nog steeds wegwerp bekers die plastic bevatten gebruiken voor een bakje koffie, krijgen een officiële waarschuwing. Als zij hun zaken bij de tweede controle nog steeds niet op orde hebben, kan er zelfs een boete volgen. Volgens de NOS zijn de eerste indrukken overwegend positief: het merendeel van de bedrijven die zij bezochten, gebruikt geen plastic bekertjes meer. Opvallen is dat juist een paar grote bedrijven die nog wel gebruiken.

Cafetaria’s waren het eerst aan de beurt voor controle op plastic artikelen, zoals bakjes en bestek, dit voorjaar. Je kon toen je eigen bakje meenemen naar de snackbar en moest statiegeld betalen voor je eigen McDonald’s bekers. Of je moet zelf een beker meenemen om die plastictax tegen te gaan.

Vervolgens werden festivals onderworpen aan de controle van inspectie. Diverse evenementen werden verrast met een onverwacht inspectiebezoek, denk aan de Zwarte Cross en Pinkpop. Uit deze inspectie kwam naar voren dat wegwerpplastic nog steeds veelvuldig wordt gebruikt binnen de evenementenbranche.

