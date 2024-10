Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Manifesteren: werkt het echt? ‘Eigen huis, jacuzzi, en drie ton gemanifesteerd’

Wonen in een mooie, vrijstaande villa, een baan waarbij het geld binnenstroomt: veel mensen dromen ervan. Maar die dromen of gedachten zouden zomaar werkelijkheid worden door te manifesteren, een begrip dat steeds vaker opduikt. Wat is manifesteren precies en hoe werkt het? En is het niet een tikkeltje te zweverig, of zit er wel een kern van waarheid in? We spreken Ymarne van Halen (39), die naar eigen zeggen een hoop heeft gemanifesteerd.

In een wereld waarin persoonlijke groei en zelfontwikkeling steeds belangrijker worden, duikt de term ‘manifesteren’ steeds vaker op. Het idee dat je met je gedachten je eigen werkelijkheid kunt creëren, klinkt misschien zweverig. Toch is het voor veel mensen een krachtig hulpmiddel om hun doelen te bereiken en voldoening in het leven te vinden.

Wat is manifesteren?

Allereerst: wat is manifesteren nu eigenlijk precies? Manifesteren wordt ook wel omschreven als het proces waarbij je bewuste intenties inzet om iets in je leven werkelijkheid te maken. Uitgangspunt is dat je gedachten, overtuigingen en emoties een directe invloed hebben op de omstandigheden in je leven. Je spreekt een intentie uit, bijvoorbeeld dat je een fijne liefdesrelatie wilt, en trekt dat ook naar je toe.

Manifesteren wordt ook wel in verband gebracht met de Law of attraction oftewel de wet van de aantrekkingskracht. Die ‘wet’ is heel bekend geworden door de bekende film The Secret, die ook op Netflix te bekijken is. De wet van de aantrekkingskracht komt erop neer dat gedachten, overtuigingen en emoties een directe invloed hebben op de omstandigheden in je leven. De energie die je uitzendt – positief of negatief – trekt situaties aan die met die energie overeen komen. Oftewel: wat je denkt of voelt, trek je aan.

Neurowetenschapper Tara Swart schreef het boek The Source over neuroplasticiteit, oftewel de mogelijkheid om het brein te veranderen. Zij belicht de ietwat spirituele theorie over manifesteren op een wetenschappelijkere manier, waarbij ze ervan overtuigd is dat je het onderbewustzijn kunt herprogrammeren. Daardoor is men volgens haar in staat om gedrag te veranderen. Maar volgens genetica- en neurowetenschapper Kevin Mitchell moet je oppassen dat je niet te veel de ‘hocus pocus’-kant opgaat. Hij erkent dat manifesteren goed is bij bewustwording van gedrag, zoals dat bij mindfulness werkt. Maar dat vergt inzet en doorzettingsvermogen. „Geen magie of universum.”

Volgens psycholoog en mindfulness-deskundige Caroline Hexdall associëren veel mensen manifesteren met geluk of succes beïnvloeden. Maar daar gaat het volgens haar niet om. „Het gaat om de acceptatie dat dingen veranderen.”

Hoe werkt manifesteren?

Als je wilt manifesteren, begin je met een doel, verlangen of een intentie, bijvoorbeeld een nieuwe baan, een ander huis, meer geld of een fijne liefdesrelatie. De intentie is daarbij belangrijk, om die specifiek te formuleren. De volgende stap is visualiseren dat je dat doel al hebt bereikt. Vervolgens leef je alsof je al hebt bereikt wat jouw wens is. Op deze manier train je je onderbewustzijn als het ware om dit als realiteit te gaan zien.

Een ander begrip dat om de hoek komt kijken bij manifesteren, zijn positieve affirmaties. Oftewel: krachtige, positieve uitspraken, die je dagelijks herhaalt, om je overtuigingen te veranderen. Je spreekt jezelf elke dag toe: ‘Ik ben mooi’, ‘ik ben succesvol’ en ‘ik verdien liefde’. Dat kan helpen om negatieve gedachtes tegen te gaan, waardoor je positiever in het leven staat en steeds dichter bij jouw doel of intentie komt.

Eigen huis, jacuzzi, verwarmd zwembad en drie ton manifesteren

Manifesteren heeft Ymarne van Halen uit Bovensmilde geen windeieren gelegd, vertelt ze. „Van een prachtig eigen huis inclusief jacuzzi, verwarmd zwembad tot een eigen bedrijf, met omzetten boven de drie miljoen, tot het verkopen ervan. Wat wij manifesteren, krijgen we.”

Een jaar of tien geleden begonnen zij en haar man met manifesteren, naar aanleiding van het boek Think & Grow Rich van Napoleon Hill. „Daarna zijn we met kleine stapjes begonnen. Bijvoorbeeld manifesteren dat een klant akkoord zou geven op een offerte. Of we manifesteerden een betaling van een factuur, die we naar een klant hadden gestuurd.”

Keerzijde van manifesteren

Toen ze merkte dat juist die kleine stapjes kun vruchten afwierpen, ging ze een stapje verder. „We zijn toen minder voor de hand liggende dingen gaan manifesteren. Van ons droomplekje voor het bouwen van een huis, tot geld voor de bouw van een grote garage. Banen, werk, verzin het maar. Niets is ons te gek.”

Tot nu toe lijkt manifesteren dus heel succesvol voor Van Halen. Maar soms heeft manifesteren een keerzijde, vertelt ze. „We hadden onlangs een dubbele afspraak gemaakt. We gebruikten als excuus dat onze zoon wat ziekig was. Maar vier uur later kreeg ons kind echt koorts en lag hij een nacht met koortsstuipen op bed. Daarna zijn we toch maar wat beter op onze woorden gaan letten, met het manifesteren. Want het komt soms werkelijk direct naar ons toe, het is niet te filmen.”

Kritiek op manifesteren

Critici zien manifesteren soms als simplistisch, als zweverig, een vorm van magisch denken. Het kan gevaarlijk zijn te suggereren dat negatieve gedachtes door ‘foute gedachten’ ontstaan. Dat kan namelijk leiden tot schuldgevoelens: ‘Zie je wel, ik manifesteer niet goed genoeg’. Dat is een belangrijke valkuil.

Stel dat je in armoede leeft, dan kun je denken dat het je eigen schuld is, dat jij dit hebt aangetrokken. Of als je maar geen woning kunt vinden, en met je kinderen op de zolderkamer bij je ouders leeft. Heb je dan niet hard genoeg je best gedaan? Je kunt ook denken aan ziektes, die je zou hebben aangetrokken. Het is belangrijk te onthouden dat dat niet het geval is. Manifesteren richt zich op het positieve, en is vooral dat: een positieve denkwijze.

Een ander kritiekpunt is dat manifesteren zich vaak richt op materiaal succes in de vorm van geld, status of baan. Als het dan niet werkt, kun je teleurgesteld raken of gefrustreerd. Kortom: positieve gedachtes genereren is goed, want alles wat je aandacht geeft, groeit. Maar niet alles in dit leven is maakbaar, we leven nu eenmaal in een wereld met ziekte, honger, armoede, oorlogen en verdriet. Je kunt best oefenen met manifesteren, zolang je maar met beide voeten op de grond blijft staan.

Vorige Volgende

Reacties