Heb je het steeds druk? Zo verander je je ‘druk, druk, druk’-mindset

‘Ik heb het te druk’, ‘mijn agenda zit bomvol’, ‘ik heb geen tijd’. In deze flitsende moderne maatschappij hebben we het allemaal druk. Maar daardoor loopt je hoofd wellicht over en laat je, door gebrek aan tijd, bepaalde dingen aan je voorbijgaan. Maar volgens deze hoogleraar is het een kwestie van mindset om te zorgen dat je het minder druk hebt.

De meeste mensen hebben het in deze moderne maatschappij druk. Of in ieder geval hebben zij het gevoel dat ze het druk hebben. Eerder schreef Metro nog over deze zaken waar we ons volgens ouderen veel te druk om maken. Jen Zamzow is hoogleraar ethiek in de gezondheidszorg en auteur en stelt tegen het Amerikaanse Psychology Today dat we eigenlijk meer tijd hebben dan we denken.

Hoogleraar over ‘druk hebben’

Volgens Zamzow gaat het ‘druk hebben’ niet alleen maar over alle dagelijkse taken, het gaat ook over onze perceptie van tijd. We kunnen het aantal uren in een dag niet veranderen, maar de hoogleraar stelt dat je jouw perceptie van tijd wel kunt kneden.

Een reden waarom we denken dat we niet genoeg tijd hebben, is omdat we onszelf en anderen vertellen dat we geen tijd hebben. En dat heeft kennelijk een psychologisch effect. Oké, we hebben inderdaad niet altijd genoeg tijd voor alles, maar de woorden ‘ik heb het druk’ zetten we ook maar al te vaak in. Ook als excuus om dingen te laten die we niet willen doen. Hoe vaker we dit herhalen, hoe meer we dit ook zo gaan voelen. In plaats van constant te roepen dat we het zo druk hebben, kan dat volgens Zamzow anders.

Ze legt uit hoe je dat doet: „Stel je overweegt iets te gaan doen, maar automatisch plopt de gedachte op met de vraag: ‘Heb ik hier wel tijd voor?’ Kies in plaats daarvan voor de vraag: ‘Wil ik dit doen?’ Past het bij mijn wensen, doelen en ambities? Is het iets waar ik van geniet? Past het bij wie ik wil zijn en hoe ik voor mezelf en anderen wil verschijnen?'”

Anders kijken naar tijd

Op die manier naar zaken kijken, levert volgens de hoogleraar twee belangrijke voordelen op. Het vergoot gevoel namelijk een van autonomie en het vermindert het gevoel van tijdarmoede. „Door te beginnen met onze interne waarden in plaats van onze externe omstandigheden, kunnen we ons gevoel van autonomie vergroten door meer opzettelijke beslissingen te nemen. Onze verlangens, doelen en ambities dienen als criteria voor besluitvorming; ze geven ons redenen om dingen te doen (en om dingen niet te doen).” Volgens Zamzow is ons gevoel van tijd beperkt en daarom zou tijd geen criterium moeten zijn. Het geeft ons namelijk alleen maar een reden om dingen niet te doen want tja, ‘geen tijd’.

„Door onze beslissingen eerst te filteren op basis van onze verlangens, doelen en ambities, hoeven we minder vaak rekening te houden met externe beperkingen. Als we besluiten dat we geen reden hebben om iets te doen, hoeven we ons niet af te vragen of we er tijd voor hebben. We zullen meer tijd besteden aan het nadenken over het doel en minder tijd aan het nadenken over de tijd”, aldus de hoogelaar.

Drukte geen onterechte macht geven

Volgens Zamzow kun je met deze mindset niet het algehele drukteprobleem in deze tijd oplossen. Maar je kunt wel voorkomen dat we de ‘drukte’ meer macht over onze beslissing geven dan het verdient. Laat je beslissingen niet sturen door tijd, laat ze sturen door je waarden, behoeften en verlangens. Dan zal een hele hoop ‘druk’ van je schouders vallen, aldus de hoogleraar.

