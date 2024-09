Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waarom je geen pasta uit blik moet eten (volgens chef-koks)

Groente uit blik eten gebeurt vaak in Nederland. Maar je ziet ook steeds meer volledige maaltijden verpakt in een blik. Lekker makkelijk, want je zet het zo op tafel. Maar volgens veel chef-koks moet je echt geen pasta uit blik eten.

De wereldpers raakte afgelopen weekend niet uitgepraat over een nieuw product van het Amerikaanse bedrijf Heinz. Zij introduceren een ingeblikte pasta carbonara. Dat product wordt in eerste instantie alleen in het Verenigd Koninkrijk verkocht. Eten uit blik heeft een voordeel: het is erg lang houdbaar. Metro meldde eerder al welke producten ook lang mee gaan (waar droge pasta ook toebehoort).

Ingeblikte pasta is populair in het VK

Heinz introduceert het product vooral voor tieners en twintigers, die snel een maaltijd op tafel willen zetten. In het Verenigd Koninkrijk zie je vaker ingeblikte pasta’s van hetzelfde merk. Ze verkopen er bijvoorbeeld spaghetti, ravioli, macaroni cheese en hoops (ronde pasta). In Nederland is dat op weinig plekken te verkrijgen.

„Het is een verbastering van een van de meest geliefde gerechten van Italië”, zegt chef-kok Christiana Bowerman in The Telegraph. En zij kan het weten, want ze heeft een bekroond restaurant in Rome. „Als je échte carbonara eet, zal je nooit tevreden zijn met een blikje.”

In diezelfde krant komt chef-kok Aldo Zilli aan het woord. „Waar gaat de wereld naartoe? Men moet al gek zijn om de schoonheid en eenvoud van zo’n gerecht in een blik te stoppen. Dit klinkt walgelijk.”

‘Het kan nooit vers zijn’

Ook in Nederland wordt verontwaardigd gereageerd. 24Kitchen-kok Giovanni Caminita is niet enthousiast. Hij kent de Italiaanse eetcultuur erg goed. „Eieren zijn na twee dagen verrot. In blik is het houdbaar tot 2025, dat kan nooit vers zijn”, vertelt hij in Nieuws & Co op NPO Radio 1.

De hoofdingrediënten van pasta carbonara zijn spaghetti, ei, Parmezaanse kaas en spek (guanciale, om precies te zijn). Volgens de kok kun je pasta carbonara binnen een kwartier klaar hebben. „Het zijn ingrediënten die overal te verkrijgen zijn. Maak het vers, dat is echt veel lekkerder.”

Een goede pasta hoeft dus niet veel werk te kosten. En volgens hem is het niet respectvol om het in een blik te proppen. „Het zijn gerechten waar je niet aan moet komen. Ze zijn traditioneel en al honderd jaar oud.” Hij vergelijkt een goede pasta met de typische Nederlandse erwtensoep. „Er zijn gerechten die je moet houden zoals het origineel.” Daarom pleit hij ervoor om nooit pasta uit blik te eten.

Sinds wanneer eten we uit blik?

Eten uit blik wordt al lang gedaan. Het werd aan het eind van de negentiende eeuw geïntroduceerd om soldaten te voorzien van groente, fruit en vlees. Als het blik – na het vullen met eten – te verhitten is, is het lang houdbaar. Ben je benieuwd hoe het zit met microplastics in voedingsmiddelen? Metro schreef daar eerder al over.

Is eten uit blik dan ongezonder dan vers eten? Macronutriënten zoals vetten, koolhydraten en eiwitten blijven in stand bij eten uit blik. Net als vetoplosbare vitamines (A en E). Vitamines die oplossen in water (zoals B en C) worden beschadigd door het proces, waardoor er minder van in een blik zit.

Sommige antioxidanten zoals die in tomaat en mais nemen overigens toe, door het verhitten van het blik. Losse groenten uit blik blijven dus redelijk in tact. Wel wordt er meestal suiker en/of zout aan toegevoegd. Aan een volledige maaltijd, zoals een pasta, worden vaak meer conserveringsmiddelen toegevoegd dan om het vers te houden dan bij groente.

Reacties