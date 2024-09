Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Steeds meer waardering voor de herfst, dat komt hierdoor

Met de temperaturen van de afgelopen dagen kun je het je nog niet helemaal voorstellen, maar de meteorologische herfst is begonnen. Het seizoen waar steeds meer mensen van gaan houden.

Jarenlang associeerden we de herfst met kou en regen (lees hier wat het weer deze herfst waarschijnlijk gaat doen). De zomer is net voorbij, dus we raakten massaal in een dip. Maar dat lijkt te veranderen, mede door de invloed van social mediaplatforms zoals TikTok.

Lekker ‘cozy’ op de bank

Steeds meer jongeren laten zien hoe ze hun huis klaarmaken voor het ‘cozy’ seizoen. Ze maken sfeervolle beelden van gezellige woonkamers, warme chocolademelk en avonden op de bank met heerlijke snacks.

Dat is niet de enige reden dat we meer van de herfst gaan houden. Omdat de zomers best heet kunnen zijn de laatste jaren, kijken we uit naar wat koeler weer. Dat is ook de reden dat steeds meer mensen naar een koelere vakantiebestemming gaan, schreef Metro eerder al.

De herfst begint met aangename temperaturen, waarna het steeds frisser wordt. Dit wordt ook wel de ‘indian summer’ genoemd. Van eind september tot half november kan het weer zomerachtig zijn, terwijl de natuur zich aanpast aan de herfst.

‘In onze kindertijd leerden we de herfst waarderen’

Socioloog Kathryn Lively heeft wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de waardering van de herfst. Zij concludeert dat we in de kindertijd al hebben geleerd de herfst te waarderen. Dit omdat dan het nieuwe schooljaar begint. Vroeger mocht je dan nieuwe spullen kopen en je zag je je vrienden na een lange tijd weer terug.

Daarnaast is er in de herfst veel meer structuur, iets waar de meeste mensen van houden. Je bent weer aan het werk en ‘s avonds kun je vaker relaxen, omdat er minder georganiseerd wordt. Je sociale leven lijkt dan een stuk minder hectisch te zijn.

Ook kun je de teugels weer wat meer laten vieren. Je voelt je minder schuldig als je een keer een sessie in de sportschool mist. Warme truien bedekken je lichaam, waardoor je minder het gevoel hebt mega afgetraind voor de dag te moeten komen. Ook is het helemaal niet erg als je je een paar dagen niet scheert.

Stiekem hebben we ook al zin in kerst

We weten het: de pepernoten liggen nog maar net in de supermarkt. Maar sommigen gaan nu al een stap verder, want kerst lijkt ook veel eerder te beginnen op TikTok. Wanneer de zomer richting zijn einde loopt, worden er massaal filmpjes gemaakt over kerstversiering, kerstmarkten en kerstrecepten.

Psycholoog en hoogleraar Amy Jane Griffiths heeft uitgezocht dat het laatste deel van het jaar goed is voor je mentale gezondheid. Dat komt doordat we houden van tradities en voorspelbaarheid, wat voortkomt uit ons verlangen naar troost en veiligheid. We associëren herfst en winter met gezellige en waardevolle momenten met familie en vrienden.

Het kruidenseizoen

De herfst is ook een echt kruidenseizoen. Kaneel, gember en nootmuskaat worden veel gebruikt in de keuken. En wat dacht je van een heerlijke pumpkin spice latte? Of een milkshake met daarin speculaaskruiden? Het is niet alleen lekker, maar ook gezond (de kruiden zelf dan). Kaneel bevat bijvoorbeeld veel antioxidanten. En gember is goed tegen ontstekingen.

Ondernemers springen ook altijd in op de komende tijd van het jaar. Zo liggen de pepernoten al even in de supermarkten. Metro ontrafelde eerder al het mysterie: wat is het verschil tussen pepernoten en kruidnoten? Restaurants zetten veel wild op de kaart. En voordat de winter begint hoor je op sommige radiozenders al kerstmuziek. Sky Radio zendt overigens het hele jaar door kerstmuziek uit op een speciaal themakanaal.

Het beste seizoen voor mode

Winkels hangen deze periode hun warme truien en mooie jassen in de etalage. Niet zonder reden, want de herfst is ook het beste modeseizoen volgens velen. Voel je dus niet geremd om je kledingkast weer aan te vullen. In de zomer is het warm, dus dan dragen we relatief weinig kleding. En in de winter is het zo koud dat je je meestal verstopt in je favoriete wollen trui en je winterjas. Wanneer de herfst begint, kun je je weer helemaal uitleven. Met mooie jasjes of vesten, comfortabele truien en gloednieuwe schoenen.

Een goede tussenjas kan overigens ook geen kwaad. September is qua weer altijd een wisselvallige maand. Het kan heel warm blijven, maar het kan ook al gaan vriezen. Aan de grond vriest het gemiddeld rond 12 september voor het eerst na de zomer, volgens Weeronline. Misschien zag je het vanochtend al: ook zien we veel mist deze tijd van het jaar. Dat kan voor mooie plaatjes zorgen, maar ook voor problemen in het verkeer.

Geurkaarsen en rode wijn

Ben je nog niet overtuigd? Dan geven we je nog een paar voordelen van de herfst:

Je kunt heerlijke stamppotten, stoofpotten en flessen rode wijn op tafel zetten;

De bossen zijn op hun mooist met veel kleuren, kastanjes en eekhoorns;

Je wordt niet meer zo vroeg wakker van het daglicht;

De lagere temperaturen zorgen ervoor dat je beter slaapt;

Je kunt letterlijk en figuurlijk uitwaaien, aan het strand of langs een rivier;

Overal worden sfeervolle lampjes op gehangen;

Je kunt eindelijk weer heerlijke geurkaarsen aansteken;

Reacties