Veel zon en warm: op de valreep van augustus zomerweer in aantocht

Voor wie niet helemaal blij is met het weer deze zomer heeft een fijne ontwikkeling in het vooruitzicht. Komende week wordt het namelijk nog zomers warm in heel het land.

Waar we nu met haast herfstachtig weer te maken hebben, ziet het er de komende week anders uit.

Zomerweer op de valreep

Morgen trekken de buien weg en breekt de zon door met temperaturen rond de twintig graden. Daarna blijft het zonnig, waardoor de temperaturen verder oplopen, meldt Weeronline. Mogelijk wordt het in de loop van de week lokaal 30 graden.

Het weer tijdens de Dutch Grand Prix Eerder schreef Metro al over het verwachte weerbeeld tijdens de Dutch Grand Prix dit weekend. F1-fans doen er goed aan een ponchootje mee te nemen, mocht het tijdens de races gaan regenen (en die kans zit er dik in). Max Verstappen heeft al aangegeven dat hij zich er niet veel zorgen over maakt, al zijn de auto’s wel gevoelig voor de wind.

Dinsdag draait de wind naar het oosten, waardoor er warme en droge lucht wordt aangevoerd. Op veel plaatsen wordt het zomers warm met 25 graden of meer. Later in de week, op woensdag en donderdag, lijkt het nog warmer te worden en kan het kwik lokaal stijgen tot 30 graden. De lucht is strakblauw en er staat nauwelijks wind.

Alles is mogelijk

Of er lang genoten kan worden van de warmere temperaturen, is niet duidelijk. Het is namelijk onzeker of het zomerweer aanhoudt. Volgens Weeronline is de kans groot dat het afkoelt en het weer wisselvallig wordt. Toch kan het ook zo zijn dat het warme weer doorzet, waardoor er regionaal een hittegolf mogelijk is.

