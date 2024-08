Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Drie doden en vijf zwaargewonden door mesaanval bij festiviteiten in Solingen: dader spoorloos

Bij een mesaanval in de Duitse stad Solingen, vlak bij Düsseldorf, zijn gisterenavond drie mensen om het leven gekomen en acht anderen gewond geraakt, onder wie vijf zwaargewond. Van de dader ontbreekt ieder spoor. Of de dader mogelijk richting Nederland is gereisd, kon een woordvoerder niet zeggen.

De politie gaat ervan uit dat de dader, die rond 21.40 uur toesloeg, alleen handelde. Het gaat om een onbekende man, meldt de Duitse politie vanochtend. „Rechercheurs moeten alle puzzelstukjes nu bij elkaar leggen”, liet een politiewoordvoerder weten.

‘Geen informatie over verblijfplaats’

Geruchten in de media over hoe de man eruit zou zien, wilde de woordvoerder niet bevestigen. Wel wijzen alle getuigenverklaringen erop dat hij alleen handelde.

„We hebben geen informatie over zijn mogelijke verblijfplaats”, aldus de politie. Of de dader mogelijk richting Nederland is gereisd, kon een woordvoerder desgevraagd ook niet zeggen, al is de grens maar „een half uur rijden, als je snel bent”.



Doden bij aanval

De doden zijn twee mannen en een vrouw. De politie denkt niet dat het ging om een gerichte aanval, maar om willekeurige slachtoffers. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Noordrijn-Westfalen zijn de slachtoffers wel zeer gericht in hun nek gestoken.

Minister van Binnenlandse Zaken Herbert Reul zei vanuit het centrum van de stad dat de dader „uit het niets lukraak om zich heen heeft gestoken”. Over een motief kon hij nog niets zeggen. In Solingen werd gisterenavond het 650-jarige bestaan van de stad gevierd met een groot feest.

Festiviteiten in Solingen zijn geannuleerd

De dader wist volgens ooggetuigen te ontkomen in de paniek die ontstond na de mesaanval. Veel mensen die het zagen gebeuren, zijn in shock, zegt een politiewoordvoerder. „Zij krijgen professionele ondersteuning en we ondervragen hen in de hoop op meer informatie.”

Alle festiviteiten die dit weekend gepland stonden vanwege het stadsjubileum zijn geannuleerd. Solingen is in rouw, schreef burgemeester Tim Kurzbach op Facebook.

