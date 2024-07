Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Brit krijgt na 41 jaar zijn diploma nadat papegaai woning sloopte

Na 41 jaar nog steeds je diploma krijgen? Wat? Ja, het gebeurde de Britse Jonny Clothier écht. Hij studeerde in 1983 al af, maar heeft dit jaar pas officieel zijn diploma gekregen.

De reden van de (extreme) vertraging? Een openstaande schuld aangericht door Clothier’ zijn papegaai…

Papegaai

Clothier studeerde begin jaren 80 architectuur aan de Universiteit van Bristol. Hij woonde in een appartement dichtbij de universiteit, samen met een huisgenoot en een papegaai. Dat ging altijd goed, totdat beide studenten een keer niet thuis waren en de papegaai alleen was.

De papegaai richtte zoveel schade aan het appartement aan, dat eigendom was van de universiteit, dat de universiteit de kosten op Clothier besloot te verhalen. Clothier weigerde echter de 64,80 pond te betalen. De architectuurstudent had nooit verwacht dat het niet betalen van het relatief kleine bedrag, zulke grote gevolgen zou hebben.

Geen diploma

Clothier kreeg namelijk zijn diploma niet, totdat hij de schuld had afbetaald. Maar de student hield vol en betaalde geen cent van de 64,80 pond, tot uiteindelijk de universiteit dit jaar – vier decennia later – zelf besloot de schuld kwijt te schelden.

Clothier kon daardoor vorige week na 41 jaar zijn diploma in ontvangst nemen, samen met zijn 21-jarige zoon Carter, die aan dezelfde universiteit zijn studie heeft afgerond.

Ondanks de ophef, heeft Clothier wel een geweldige studietijd gehad, vertelt hij aan The Guardian. „Ik vond het er geweldig. We dansten, we feestten en gingen daarna weer aan het werk.”

