Amerikaanse president Joe Biden ziet af van nieuwe termijn

De Amerikaanse president Joe Biden heeft zondag via een verklaring op X bekendgemaakt dat hij afziet van een tweede termijn van vier jaar. Hij zei later deze week de bevolking toe te spreken om zijn besluit toe te lichten. Biden zal zich de komende maanden die hem nog resteren als president focussen op het vervullen van zijn taken.

De 81-jarige Biden kreeg de afgelopen tijd veel kritiek te verduren door zijn wankele optreden en vergeetachtigheid. In het eerste debat met oud-president Donald Trump, zijn Republikeinse rivaal, kwam hij enige tijd slecht uit zijn woorden. Dat was niet voor het eerst. Ook in eigen, Democratische kring, werd de roep om plaats te maken steeds sterker.

Biden wachtte uiteindelijk de Democratische conventie in augustus niet af, trok zondag zijn conclusies en zette die op X. „Het is de grootste eer van mijn leven geweest te dienen als uw president”, liet hij de Amerikanen weten. „En hoewel het mijn bedoeling was herverkiezing na te streven, denk ik dat het in het belang van mijn partij en het land beter is terug te treden en me helemaal te concentreren op mijn taken als president gedurende de rest van mijn termijn.”

Succesvolle periode

Biden hield zijn landgenoten voor terug te zien op een succesvolle periode als verantwoordelijke man in het Witte Huis. „De afgelopen drieënhalf jaar hebben we grote vooruitgang geboekt als natie. Momenteel heeft Amerika de sterkste economie ter wereld. We hebben historische investeringen gedaan in het renoveren van ons land, in het verlagen van de medicijnkosten voor ouderen en in uitbreiding van de gezondheidszorg voor een recordaantal Amerikanen.”

Biden noemde als andere voorbeelden van zijn geslaagde beleid de noodzakelijk zorg voor een miljoen veteranen die werden blootgesteld aan giftige stoffen, de eerste nieuwe wapenwetgeving in dertig jaar en de aanstelling van de eerste Afro-Amerikaanse vrouw in het Hooggerechtshof. Hij wees tevens op de klimaatmaatregelen die hij de afgelopen jaren nam. „Amerika heeft er nog nooit beter voorgestaan als leidinggevende natie dan nu”.

De Amerikaanse president bedankte de Amerikanen voor hun medewerking bij onder meer het overwinnen van de zwaarste pandemie van de eeuw en de ernstigste economische depressie sinds de jaren dertig van de vorige eeuw. „We hebben onze democratie beschermd en behouden. Daarnaast hebben we onze allianties wereldwijd gerevitaliseerd en versterkt.”

ANP

