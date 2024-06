Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waarom optimisten minder last hebben van uitstelgedrag

Sta je optimistisch in het leven? Dan stel je waarschijnlijk niet zo vaak dingen uit. Dit is een groot voordeel aan het zijn van een optimist. Maar het heeft ook enkele nadelen.

Optimisten hebben niet altijd een even realistisch beeld. En precies dat zorgt ervoor dat ze hun werkzaamheden niet vaak uitstellen. Dat komt doordat ze minder bang zijn voor de uitkomsten van hun taken, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Tokio.

Stress oorzaak van uitstelgedrag

Uitstelgedrag komt mede door stress gedachten uit het verleden. Moet je bijvoorbeeld een ingewikkelde mail tikken, dan herinner je hoe lang je daar de vorige keer over deed. Of je stelt het stofzuigen van je huis uit, omdat je er altijd chagrijnig van wordt. Optimisten zien dat anders. „Zij geloven dat de stress niet zal toenemen in de toekomst”, legt onderzoeker Saya Kashiwakura uit.

Kashiwakura ondervroeg samen met een professor zo’n driehonderd Japanse twintigers over stress en welzijn. En voornamelijk hoe het ze veranderd heeft in de loop van de tijd. Optimisten negeren dus de toekomst. Pessimistische mensen doen precies het tegenovergestelde. Zij maken zich zorgen om wat er nog komen gaat en stellen daarom dingen uit.

Angst voor wat komen gaat had Kashiwakura zelf ook. „Al sinds mijn jeugd heb ik last van uitstelgedrag. Ik ruimde mijn kamer op als ik moest studeren voor een toets en gaf prioriteit aan een hobby boven mijn postdoctorale onderzoek.” Omdat ze wilde weten waar dat gedrag vandaan komt, besloot ze het te onderzoeken.

Optimisten maken ongezondere keuzes

Optimistisch zijn heeft ook invloed op je gezondheid. Optimisten kijken minder naar de toekomst, dus zullen ze sneller ongezonde keuzes maken. Dat verklaart dat ze bijvoorbeeld vaker roken. Aan de andere kant hebben ze minder kans op hart- en vaatziekten en leven ze gemiddeld langer, wat komt doordat ze minder stress ervaren. Wil je minder stress ervaren? Lees deze tips van ouderen dan eens.

Het doel van het onderzoek is om het in het onderwijs te kunnen integreren. „Wij geloven dat studenten betere resultaten zullen behalen en een groter welzijn zullen ervaren als ze hun neiging tot uitstelgedrag wetenschappelijk kunnen begrijpen.”

