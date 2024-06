Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat bedoelt je blaffende hond toch? Weten­schappers denken het te kunnen ontcijferen

Altijd al willen weten wat je hond je probeert duidelijk te maken als hij blaft? Dan is nieuw onderzoek van de Universiteit van Michigan goed nieuws voor jou. Wetenschappers hebben namelijk weten aan te tonen dat het mogelijk is om hondengeblaf te ontcijferen met behulp van AI.

Hoewel de meeste hondenbaasjes hun trouwe viervoeter naar eigen zeggen goed zullen kennen, is het onmogelijk om te weten dat er écht in het hoofd van een hond omgaat. Wat probeert je hond je duidelijk te maken met al dat geblaf? Als het op de communicatie van dieren aankomt, hebben wij mensen nog veel te leren. En volgens de onderzoekers kunnen al bestaande AI-modellen ons daarbij helpen.

Voor hun studie gebruikten de wetenschappers verschillende AI-modellen die in eerste instantie waren getraind op menselijke spraak. Het is namelijk veel makkelijker om pratende mensen op te nemen dan ‘pratende’ dieren. Dat komt omdat die geluiden ‘passief’ moeten worden opgenomen in het wild, of in het geval van honden, met toestemming van de baasjes. Er is dus een gebrek aan voldoende bruikbare gegevens.

Nuances in menselijke spraak

Het ontwikkelen van AI-modellen speciaal voor het analyseren van hondengeblaf is een flinke opgave, maar onderzoekers hebben dit probleem nu opgelost dankzij al bestaande AI-modellen die de basis vormen voor bijvoorbeeld spraakherkenning en vertaling. Deze modellen zijn namelijk in staat om kleine nuances in menselijke spraak te herkennen, zoals de toon waarop iemand praat en accenten, en vertalen deze informatie vervolgens naar begrijpelijke taal voor computers.

Deze techniek hebben de onderzoekers nu ook gebruikt bij blaffende honden. Hiervoor gebruikten ze 74 opnames van blaffende honden van verschillende rassen, leeftijden en geslachten. Vervolgens gebruikten ze een AI-model dat getraind is op menselijke spraak, genaamd Wav2Vec2 om de opnames van de honden te vertalen.

AI-model onderscheidt blaffende honden in vier categorieën

En die methode blijkt succesvol. Wav2Vec2 slaagde erin om het geblaf van de honden in vier verschillende categorieën te plaatsen. Zo kan het AI-model bijvoorbeeld onderscheiden of de blaffende hond speels of juist agressief is. Ook kan Wav2Vec2 andere informatie uit het geblaf halen, bijvoorbeeld de leeftijd, het ras en het geslacht van de hond.

Volgens de onderzoekers kan de studie helpen bij het verbeteren van het welzijn van dieren. Zo kan begrijpen van blaffende honden helpen bij het reageren op wat een hond nodig heeft en kan het gevaarlijke situaties voorkomen.

Reacties