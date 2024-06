Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lekker zwelgen: waarom worden we blij van verdrietige muziek?

‘Ff keihard janken‘, ‘Classics for crying‘ of ‘Sad songs‘. Het is een greep uit de bodemloze put met Spotify-afspeellijsten die speciaal gemaakt zijn om je even te wentelen in gevoelens van melancholie en somberte. Waarom maakt het luisteren naar verdrietige muziek gelukkig?

Hoewel emoties en muziek bijzonder persoonlijk zijn, worden liedjes als Coldplay’s Fix You, Let Down van Radiohead of Hurt van Johnny Cash vaak gezien als typisch verdrietige liedjes waarmee je je even kunt overgeven aan een wat zwaarder gemoed. Maar het kan ook andersom: dat je verdrietige muziek juist opzet om verdrietige gevoelens te ervaren. En dat brengt ook geluk, ontdekte onderzoekers aan de Universiteit van New South Wales.

Verdrietige muziek selecteren

De onderzoekers vroegen vijftig participanten een muziekstuk te kiezen waar ze van hielden. De deelnemers kregen geen instructie om specifiek een verdrietig lied te selecteren. De aangedragen nummers en stukken varieerden van een klassiek stuk van Beethoven tot liedjes van Taylor Swift.

Daarna werden de participanten gevraagd zich voor te stellen dat verdrietige elementen uit het stuk verwijderd zouden worden en opnieuw hun mening over het muziekstuk te vormen. En wat bleek? De overgrote meerderheid (82% procent) liet weten dat ze dan minder zouden kunnen genieten van de muziek. Het verdrietige element bleek een belangrijk onderdeel van waarom de muziek mooi werd gevonden door de respondenten.

Verschillende verklaringen

Volgens professor en onderzoeker Emery Schubert kunnen er verschillende verklaringen zijn waarom mensen genieten van verdrietige muziek. Zo kan het enerzijds aan de veilige omgeving liggen, die muziek biedt. „Het kunnen ervaren van allerlei verschillende emoties in een veilige omgeving, kan ons helpen om te ontdekken hoe we ons moeten verhouden tot wat we in het dagelijks leven meemaken”, stelt Schubert in het online universiteitsblad van UNSW.

Maar het onderzoeksresultaat kan ook veroorzaakt worden door een indirect effect, zegt de professor. Volgens hem zou het kunnen zijn dat er tijdens het luisteren van een verdrietig liedje een interactie tussen twee gevoelens plaatsvindt: verdriet en geraakt worden. „Want geraakt worden brengt gemengde gevoelens teweeg, met positieve en negatieve kanten.”

Eerder werd er vanuit gegaan dat het verdrietige gevoel dat mensen beschreven, werd verward met verdriet, maar dat ze eigenlijk geraakt werden. Maar volgens Schubert blijkt uit dit onderzoek dat er ook iets anders aan de hand kan zijn: „De resultaten van dit onderzoek laten zien dat geraakt worden en het gevoel van verdriet overlappende betekenissen hebben. Met andere woorden: geraakt worden veroorzaakt een verdrietig gevoel en verdriet veroorzaakt het gevoel geraakt te worden.”

