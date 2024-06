Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Politie: man met bijl Hamburg had het niet voorzien op Oranjefans

De man die zondagmiddag in Hamburg dreigde met een bijl en een molotovcocktail had het niet voorzien op Oranjefans. Dit zegt een woordvoerster van de politie in Hamburg tegen het ANP. „We gaan ervan uit dat het niks met voetbal te maken heeft”, aldus de woordvoerster. De man is neergeschoten door de politie in de rosse buurt in de Duitse stad.

Hij is in zijn been geschoten en gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Zijn motief wordt onderzocht. De man kwam uit een horecagelegenheid en richtte zich met de bijl op de politie, aldus de woordvoerster. Ook probeerde hij de molotovcocktail aan te steken.

Op beelden op sociale media is te zien dat de politie op de man af rent. Ook zijn er meerdere schoten te horen. Op straat liggen enkele kogelhulzen. De politie heeft de zijstraat naar de Reeperbahn afgezet en doet onderzoek. Ook de bijl waar de man mee dreigde, ligt nog op straat.

Ooggetuigen

Een Duitse televisiejournalist was ooggetuige van het incident. Hij was met zijn cameraman beelden aan het maken van fans die op de metro wilden stappen naar het stadion. Hij vertelt aan het ANP dat de man uit een kebabrestaurant kwam met een hakbijl. „Mijn collega zag hem en riep ‘wapen, wapen” waarop de politie met pepperspray spoot richting de dreiger.”

„Toen de man nog steeds op de agenten bleef aflopen, hebben ze hem uiteindelijk neergeschoten”, vervolgt hij zijn verhaal. „Je bent natuurlijk overvallen en weet niet hoe je moet reageren. Je bent een beetje in shock en weet niet wat je moet doen”, aldus de journalist.

De rosse buurt was op het moment van het incident druk met voetbalfans. Nederland begint om 15.00 uur aan de eerste groepswedstrijd op het EK tegen Polen in het Volksparkstadion.

