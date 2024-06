Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Politie overmeestert man met bijl in Hamburg bij fanmars Oranje

In Hamburg heeft de politie een man overmeesterd die agenten met een bijl zou hebben bedreigd. De man had ook een molotovcocktail bij zich. De agenten hebben de aanvaller neergeschoten, schrijft de Duitse politie op X. De aanvaller raakte gewond en krijgt medische zorg.

Volgens dagblad Bild gebeurde het incident bij de Nederlandse supportersmars die door de stad trekt voorafgaand aan de EK-wedstrijd tegen Polen.

Bild schrijft dat de politie aanvankelijk alleen een waarschuwingsschot loste. Vervolgens werden verschillende schoten gelost totdat de man in elkaar zakte. Hij is afgevoerd in een ambulance. Een zijstraat van de Reeperbahn, de rosse buurt van de stad, is afgesloten. De politie doet onderzoek. In het afgesloten gebied staan een rugtas en een paar schoenen, die lijken te zijn achtergelaten, onbekend is door wie.

In het Nederlands wordt omgeroepen vanuit een politiebus dat „de situatie genormaliseerd is”. Fans worden opgeroepen om naar het stadion te gaan. Boven het gebied cirkelt een politiehelikopter.

