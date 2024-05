Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat is trypofobie?

Mensen met trypofobie vinden de bovenstaande foto ver-schrik-ke-lijk om te zien. We maken dan ook maar meteen excuses aan mensen met deze fobie… Maar goed: wat ís trypofobie eigenlijk?

Trypofobie is zo’n woord dat je misschien wel vaak op social media tegenkomt, bijvoorbeeld onder bepaalde video’s of foto’s. ‘Dit triggerde mijn trypofobie’, valt er bij zo’n video dan meermaals te lezen. Volgens National Geographic kan het weleens de meest besproken ‘fobie’ zijn, ondanks dat veel mensen er nog nooit van hebben gehoord.

We zetten fobie hierboven tussen haakjes, omdat trypofobie nog geen erkende fobie is. Je kunt er dus niet mee gediagnosticeerd worden bij een psycholoog, omdat het niet in de DSM-5 staat (daarmee worden psychologische aandoeningen vastgesteld). Maar je kunt er wél last van hebben. Dat gebeurt als je allerlei kleine, vaak asymmetrische, gaatjes bij elkaar ziet. Een honingraat bijvoorbeeld, maar zelfs de drie camera’s op een iPhone kunnen al een reactie opwekken.

Het woord ‘trypo’ is Grieks en betekent ‘het boren van gaatjes’, fobie betekent uiteraard angst. De angst voor kleine gaatjes dus. Bij mensen die deze fobie hebben, roepen vele kleine gaatjes bij elkaar soms zelfs braakneigingen op.

Mogelijke oorzaken van trypofobie

Er zijn een aantal onderzoeken gedaan naar de fobie, bijvoorbeeld in 2013 door de University of Essex en in 2017 door de University of Kent. Uit het onderzoek uit 2013 bleek dat mensen echt een aversie hadden tegen allerlei gaatjes bij elkaar, dat zou komen doordat bijvoorbeeld gevaarlijke spinnen en slangen zo’n patroon op hun lichaam hebben. Evolutionair gezien best handig dus, om daar bang voor te zijn.

De studie uit 2017 wijdde de fobie echter aan een angst voor infectieziekten: zo’n patroon ziet er natuurlijk allerminst smakelijk uit en kan (in iemands hoofd) mogelijk wijzen op ziektes. Kortom: waar trypofobie precies door komt, is nog niet helemaal duidelijk. Maar dat het bij sommige mensen echt iets aanwakkert in de hersenen, lijkt zeker aannemelijk te zijn.

