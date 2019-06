Heel depressief door de zomer

Vrijdag 21 juni is de zomer officieel begonnen en voor veel mensen is dit seizoen de leukste periode van het jaar. Maar niet voor iedereen staat de zomer in het teken van vrolijkheid, juichen bij 30 graden, strand, festivals, terrasjes pakken en eindeloos lang buiten zitten. Zo’n 0,1 procent van de bevolking heeft last van een zomerdepressie.

„Ik heb wel eens een radio kapot gegooid, omdat ik zo gek werd van het weerbericht. De weerman bleef maar herhalen hoe geweldig het wel niet was dat het die week 30 graden kon worden. Maar lang niet voor iedereen is 30 graden een genot,” zegt de 47-jarige John van Thienen, die al zo’n vijftien jaar last heeft van een zomerdepressie. Door de hitte slaapt John heel slecht. „Ik weet dan dat ik de dagen moeizaam door ga komen.”

30 graden is niet voor iedereen een genot Foto: Colourbox

Klachten

Een zomerdepressie valt net zoals een winterdepressie onder de seizoensgebonden depressies. „Ze hebben gemeen dat ze ieder jaar terugkomen in hetzelfde seizoen en dat de klachten minimaal veertien dagen achter elkaar aanhouden, zo’n twee jaar opeenvolgend,” zegt Kirsten de Kok, psycholoog en hulpverlener bij MIND Korrelatie. „De verandering van licht heeft invloed op het dag en nachtritme en de aanmaak van melatonine raakt verstoord.” De intensiteit van een zomerdepressie verschil per persoon, maar mensen hebben vaak last van neerslachtigheid, somberheid, lusteloosheid, slaapproblemen, gewichtstoename of gewichtsverlies, prikkelbaarheid en vermoeidheid.

Isolatie

Nathalie Kelderman, woordvoerder van de Depressie Vereniging voegt eraan toe dat ook mensen die doorgaans met een ‘normale depressie’ kampen in de zomer vaak nog extra last hebben van klachten. „De zomer komt harder aan, omdat iedereen dan opbloeit, de meeste mensen zijn vrolijk, gaan veel naar buiten en willen dingen ondernemen. Het ligt er allemaal dik bovenop. Mensen met een depressie zullen eerder geneigd zijn om binnen te blijven,” zegt zij.

„Wat je vaak ziet is dat mensen zich gaan isoleren. Het grootste gedeelte van de maatschappij lijkt gek op warm weer te zijn en mensen met een zomerdepressie ervaren vaak veel onbegrip,” vertelt Kirsten de Kok.

Helemaal geen ‘heerlijk weer’

Ook Cora van Leeuwen (50 jaar) heeft last van een zomerdepressie. Een temperatuur tot 22 graden kan zij prima handelen. Stijgt de temperatuur? Dan daalt Cora’s gemoedstoestand direct. „Het is alsof de hitte door mij heen snijdt, mij vertraagt en verlamt. Mijn energieniveau krimpt en er komt niets uit mijn handen.” Ook haar mentale toestand heeft onder de hitte te lijden. „Ik word somber, prikkelbaar, negatieve gedachten overheersen, soms tot hele extreme gedachten aan toe. Als de weerman op tv zegt dat het ‘heerlijk weer’ wordt, ben ik woest en wil ik schreeuwen: ‘dat vindt echt niet iedereen, klootzak!”

Foto: Colourbox

Niet sociaal geaccepteerd

John herkent zich volledig in Cora’s frustratie. „Het lijkt wel alsof het niet sociaal geaccepteerd is, om niet van warm weer te houden. Maar ik vind het heerlijk als het 5 graden is. Dan ga ik toch ook niet klagen als mensen het te koud vinden?”

Oplossing?

„Ook al schaam je je er misschien voor, neem een aantal personen in vertrouwen om te vertellen hoe je je voelt. Ook lotgenoten contact kan helpen,” zegt Kirsten de Kok. Mensen met een winterdepressie zijn gebaat bij lichttherapie, maar voor een zomerdepressie is er nog niet zo’n praktische oplossing. „De depressie kun je zien als een chronische kwetsbaarheid, het is een soort blessure die kan opspelen.” Heb je langere tijd van de klachten? ,,Ga dan naar de huisarts. En probeer je normale leefritme aan te houden, zorg dat je structuur blijft behouden. In sommige gevallen kan therapie ook helpen,” zegt Nathalie Kelderman. En weet ook: na de zomer komt de koele herfst.