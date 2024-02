Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit is waarom jij sneller blauwe plekken hebt dan iemand anders

Ga jij door het leven met blauwe plekken? Omdat je je weer eens gestoten hebt zonder dat je daar vanaf weet? Sommige mensen hebben nou eenmaal snel blauwe plekken, maar hoe komt dat eigenlijk, leven met blauwe plekken?

Wat zijn blauwe plekken eigenlijk?

Dat heeft volgens UMCG-hematoloog Karina Meijer met de kwetsbaarheid van de huid en de bloedvaten te maken. „Je krijgt een blauwe plek als je valt of je je ergens aan stoot. Je huid kan hierbij intact blijven, maar het bloedvaatje onder de huid kan scheuren of breken, en gaat dan bloeden. Een blauwe plek is dus gewoon bloed.”

Waarom heb ik zo snel blauwe plekken?

Het is de taak van de huid om de bloedvaatjes te beschermen en mensen met een dunne huid zullen dus ook sneller blauwe plekken zien. En wie hebben er vaker een dunne huid? Juist, vrouwen. „Vrouwen hebben over het algemeen vaker dan mannen last van blauwe plekken”, aldus Karina. „Ze verschillen van elkaar in huid en in hormonen en dat kan de gevoeligheid voor blauwe plekken beïnvloeden.”

Natuurlijk zijn dit alleen de blauwe plekken als je (licht) ergens tegen aan stoot. Ook kun je sneller blauwe plekken krijgen als je aan bepaalde medicatie zit en je huid dan wat dunner is. Ook zie je dit bij oudere mensen vaak omdat hun huid door de jaren heen collageen en dus ook volume verliest.

Natuurlijk zijn er ook onderliggende ziektes die ervoor kunnen zorgen dat je snel blauw wordt (of bloeduitstortingen krijgt) dus mocht je echt het idee hebben dat je bijzonder veel plekken hebt is het altijd een goed idee om langs te huisarts te gaan voor advies.

