‘Pijnlijk dat RTL niet wachtte met samenwerking Matthijs van Nieuwkerk tot na rapport’

Mariëtte Hamer, de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag, noemt het „pijnlijk” dat RTL gaat samenwerken met Matthijs van Nieuwkerk voordat de commissie-Van Rijn zijn werk heeft voltooid. Dat laat Hamer vrijdag aan het ANP weten in een reactie op het nieuws dat Van Nieuwkerk vanaf 1 januari voor RTL gaat werken.

„Het feit dat het rapport niet wordt afgewacht is pijnlijk voor alle melders die de moed hebben verzameld om hun ervaringen te delen. En het zal – vrees ik – de meldingsbereidheid verder verkleinen”, aldus Hamer. „We weten hoe hoog de drempel is om je te melden en je ervaring te delen. Het is daarom ontzettend belangrijk dat melders zich gehoord en gesteund voelen.”

Hamer zegt te hopen dat „RTL niet alleen gesprekken voert met de presentator, maar ook met collega’s op de werkvloer en aandacht besteedt aan de nazorg voor medewerkers die mogelijk ook de overstap naar RTL hebben gemaakt.”

Code of conduct

Van Nieuwkerk stopte eind 2022 bij BNNVARA, nadat de Volkskrant een verhaal had geschreven over de werksfeer op de redactie van DWDD. Programmadirecteur Peter van der Vorst van RTL zei vrijdag dat „Matthijs een periode van reflectie achter de rug heeft”. Hij stelde dat „nu het onderzoek zo goed als klaar is, wij vinden dat Matthijs kan terugkeren op televisie”.

RTL liet vrijdag weten dat Matthijs van Nieuwkerk, net als alle medewerkers, een ‘code of conduct’ moet tekenen. Hierin staat onder meer dat het bedrijf „ten strengste elke vorm van pestgedrag of discriminatie” verbiedt. Als een werknemer de regels overtreedt, wordt ingegrepen, beklemtoont RTL.

