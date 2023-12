Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Van der Poel ook bij vierde optreden als veldrijder klasse apart

Mathieu van der Poel is bij zijn vierde optreden als veldrijder dit seizoen opnieuw onklopbaar gebleken. De wereldkampioen van Alpecin-Deceuninck was ook in de wereldbekercross van Gavere een klasse apart. Al in de eerste ronde liet hij de concurrenten achter zich. Eerder won Van der Poel in Herentals, in Mol en afgelopen zaterdag de wereldbekercross van Antwerpen.

De verhoudingen waren gelijk aan zaterdag met de Belg Wout van Aert op respectabele afstand, maar afgetekend als tweede. De Brit Tom Pidcock verbeterde zich vergeleken met Antwerpen (achtste) met de derde plaats na een spannend gevecht met de Nederlander Joris Nieuwenhuis.

Klassementsleider Eli Iserbyt was goed weg, maar de Belg had net als de anderen geen antwoord toen Van der Poel al halverwege de eerste ronde versnelde. Nieuwenhuis moest een gaatje laten met Van Aert in zijn wiel. Van achteruit kwam Pidcock opzetten. De Brit, wereldkampioen in 2022, was gestart vanaf de vierde startrij en in het gedrang ook nog ten val gekomen. Hij achterhaalde Lars van der Haar en Nieuwenhuis, maar moest na een nieuwe val in de vijfde ronde weer enig terrein prijsgeven. Bij het ingaan van de laatste ronde reed Pidcock dan toch in derde positie. Met Nieuwenhuis in zijn wiel werd het nog een boeiend gevecht om de laatste podiumplaats.

Ander niveau

Van der Poel was er bewust snel vandoor gegaan, vertelde hij kort na de wedstrijd in het flashinterview. „Het is moeilijk om hier in het wiel te zitten en het tempo van een ander te moeten volgen. Dan maak je meer fouten op zo’n plakkerig parcours als dit. Het was erna ook best lastig om het tempo hoog te houden met al die diepe sporen. Het is moeilijk om dan de juiste lijn te blijven rijden.” Van Aert kwam nooit in zijn buurt. „Mathieu was vandaag van een ander niveau”, erkende de Belg van Jumbo-Visma.

Iserbyt, zesde in Gavere, behoudt de leiding in het klassement na tien crossen om de wereldbeker. De Belg van Pauwels Sauzen – Bingoal is een van de weinige renners die alle wereldbekercrossen heeft gereden. Zaterdag volgt de elfde in het Zeeuwse Hulst.

