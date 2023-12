Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Storm vernoemd naar Gerrit Hiemstra is een feit

De Britse weerdienst Met Office waarschuwt voor de gevolgen van storm Gerrit en daarmee heeft Gerrit Hiemstra als voormalig weerman van het NOS Journaal officieel zijn eigen storm. Hiemstra kreeg de vernoeming als eerbetoon van zijn voormalig werkgever en het KNMI nadat hij in september na 25 jaar afscheid nam.

Grote delen van het Verenigd Koninkrijk moeten woensdag rekening houden met stevige wind en zware regenval. Langs de zuidkust kan storm Gerrit voor windstoten tot 120 kilometer per uur zorgen, waarschuwt Met Office. Ook kunnen overstromingen ontstaan en kan in Schotland sneeuw vallen. De verwachting is dat de storm donderdag richting het noordoosten trekt.

In Nederland wordt geen overlast door de storm verwacht. Volgens Weeronline trekt de wind woensdag in de loop van de dag wel aan en kan het vooral aan de kust stevig waaien. Ook donderdag is er langs de kust kans op zware windstoten.

Namen van stormen worden in Europees verband toegekend op alfabetische volgorde. Voor deze nieuwste storm was de letter G aan de beurt. De eerste storm van het nieuwe stormseizoen, dat op 1 september begon, kreeg de naam Agnes.

ANP

