Poeplucht teistert dorp al maanden, burgemeester benadrukt: ‘Niet nodig om te stoppen met poepen’

Bewoners van een gemeente dichtbij Wellington, de hoofdstad van Nieuw-Zeeland, houden al maanden letterlijk hun adem in op straat. Het stinkt er namelijk verschrikkelijk naar… poep. De burgemeester moet er nu aan te pas komen om bewoners duidelijk te maken dat stoppen met poepen géén oplossing is om de lucht te verminderen.

De intense stank teistert Lower Hutt, een gemeente in de buurt van de Nieuw-Zeelandse hoofdstad, al maandenlang. Niks helpt. Sterker nog: de rioollucht wordt met de dag erger. En dus kwam een drastische maatregel ter sprake in de gemeenteraad: bewoners van de plaats moeten stoppen met poepen.

Althans, dat was het ingenieuze idee van een ambtenaar, in de hoop dat het wat zou uithalen tegen de intense poeplucht. Hij deed die uitspraken tijdens een bijeenkomst van de plaatselijke gemeenteraad, waar de burgemeester Campbell Barry zich afvroeg of er iets kon worden gedaan om de geur te verminderen, meldt de Britse krant The Guardian.

Ingenieus idee tegen poeplucht: stoppen met poepen

Het plaatsje is in de stress. Het is er warm (in Nieuw-Zeeland is het op dit moment zomer), maar een raampje openen gaat niet, want dan komt de lucht naar binnen. Tot overmaat van ramp vindt er volgende maand een muziekfestival plaats. Er wordt verwacht dat duizenden bezoekers zullen afdalen in een plaatselijk park waar artiesten, waaronder Ashanti en T-Pain, zullen optreden.

Normaal heel leuk, maar al die mensen wil je niet in de stank laten dansen. Dus zei een gemeenteambtenaar of bewoners in aanloop naar dit festival, Juicy Fest genaamd, wellicht konden ‘stoppen met poepen’.

Vandaag voelde de burgemeester zich genoodzaakt om op die opmerkingen van de ambtenaar terug te komen. Die zijn ‘voor de grap gemaakt’, er is geen advies uitgebracht. Oftewel: het is echt niet nodig om te stoppen met poepen.

Oorzaak van de stank gevonden, bedrijf krijgt flinke boete

Ondertussen blijven bewoners in de vieze lucht zitten, die naar verwachting de komende weken zelfs verergert. De oorzaak is wél gevonden: de lucht komt van een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het bedrijf achter de installatie heeft al een flinke boete gekregen ‘voor het lozen van aanstootgevende en aanstootgevende geuren buiten de grenzen van de fabriek’.

Er wordt nu gewerkt aan de vervanging van de biofilters van de fabriek. Eind januari moet dat klaar zijn. Ondertussen zijn er geurverdrijvende chemische verspreidingsmachines in werking om de lucht te verbeteren.

Overigens is het in Nederland ook weleens raak met een extreem vieze lucht.

Bewoners klagen: ‘Soms het gevoel dat ik moet overgeven’

Bewoners klagen en zeggen dat ze hun kerstvieringen gedwongen hebben verhuisd naar huizen buiten de gemeente, schrijft The Guardian. „We kunnen het risico niet nemen dat het zo gaat stinken. Het is al erg genoeg dat we het moeten verdragen, we willen niet dat gasten op kerstdag kokhalzen van hun eten”, zegt iemand.

Andere bewoners zeggen dat de geur ervoor zorgt dat kinderen moeite hebben met concentreren op school. Volgens een lokale ondernemer kan het personeel geen lunch meer eten tussen de middag. „Soms heb ik het gevoel dat ik bijna moet overgeven. Je kunt niet ontsnappen als het in je huis is. Het wordt heet, maar je kunt geen raam openen”, zegt een ander.

