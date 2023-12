Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vlinderstichting zag neerwaartse trend vlinders aanhouden in 2023

Voor vlinders in Nederland was 2023 een bar slecht jaar, vat de Vlinderstichting samen. De stichting waarschuwt dat los van de schommelingen die van jaar tot jaar kunnen voorkomen „een heel duidelijke trend” omlaag te zien is op langere termijn. „Er is sprake van een constante achteruitgang en de resultaten in 2023 passen dus goed in die trend”, stelt de stichting op basis van tellingen die sinds 1990 door het hele land worden gehouden volgens een vaste methode.

„Deze continue achteruitgang is niet te verklaren vanuit weersomstandigheden, maar heeft te maken met het zeer intensieve gebruik van ons kleine landje”, legt de Vlinderstichting uit op natuursite Nature Today. Sinds het begin van de meetreeks was dit „een van de allerslechtste” jaren.

Dat het zo slecht gaat met de vlinders in Nederland, valt volgens de stichting onder meer te verklaren door achteruitgang van de natuur. Als boosdoeners wijst de organisatie in een terugblik op 2023 onder meer naar klimaatverandering, te hoge stikstofconcentraties en gewasbeschermingsmiddelen die een negatieve invloed op vlinders kunnen hebben. Leefgebieden zijn daarbij „ook nog geïsoleerd door versnippering”, klinkt het.

Aan het einde van het jaar zag de stichting het aantal waarnemingen wel een tikje stijgen ten opzichte van andere jaren. „Het feit dat 2023 positief werd afgesloten doet hopen dat 2024 een wat beter vlinderjaar zal worden, maar daar is absoluut geen garantie voor te geven”, besluit de organisatie.

ANP

