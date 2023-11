Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Weg met toxic positivity; woede is effectiever, zegt nieuw onderzoek

Het idee dat een positieve mindset je verder brengt in het leven, gaat niet altijd op. Nieuw onderzoek toont aan dat woede een effectievere emotie kan zijn om doelen te bereiken dan voortdurend optimisme.

Stay positive, een mantra dat op menig kaartje terug te vinden is. Veelal bedoeld om de ontvanger een hart onder de riem te steken. Die positiviteitsgolf begint met termen als toxic positivity al wat op zijn retour te raken. Die term wijst op het wegdrukken van negatieve emoties en alleen maar te focussen op de positieve. Dat het niet helpend is om alles continu van de zonnige kant te bekijken, blijkt nu ook uit onderzoek.

Obstakels overwinnen door woede

Volgens nieuw onderzoek van de Texas A&M University, dat deze week in Journal of Personality and Social Psychology verscheen, blijkt dat woede juist nuttiger is om obstakels te overwinnen en doelen te bereiken. En niet alleen omdat je je emoties minder onderdrukt, de processen in de hersenen werken ook anders.

In verschillende experimenten onderzochten de onderzoekers de studenten van Texas A&M University. Dat deden ze door in sommige gevallen beledigende beelden te laten zien van de studenten van de universiteit.

Beter reactievermogen

En dat werkte. De onderzoekers ontdekten dat die woede de studenten nadien hielp om meer puzzels op te lossen. In een ander, bijzonder complex en niet te winnen computerspel, zagen de onderzoekers een vergelijkbaar resultaat. De onmogelijkheid om het spel te winnen, frustreerde de studenten zo, dat hun reactievermogen versnelde. Ook de andere experimenten toonden het voordeel van woede aan.

Het onderzoek is geen pleidooi voor uitzinnige woede, maar het biedt wel een fris tegenwicht aan de het positiviteitsideaal, legt hoofdonderzoeker en professor Heather C. Lench uit aan The New York Times. „Lange tijd was het idee dominant dat altijd positief zijn, hetzelfde is als een vervullend leven, en dat dat is waar we naar moeten streven”, zegt Lench. „Maar er is steeds meer bewijs dat een leven dat bestaat uit een gebalanceerde mix van emoties meer vervullend en op lange termijn positiever is.”

