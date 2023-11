Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gebeurt alles voor een reden? Volgens de ‘burnt-toast theorie’ wel

Soms zit het leven niet mee: van tandpasta op je net schoon aangetrokken t-shirt morsen of het omstoten van je verse koffie tot het missen van je trein of het verliezen van je autosleutels. Het zijn (herkenbare) momenten waar de meeste mensen niet blij van worden. Maar de burnt-toast theorie, die populariteit trekt op TikTok, helpt je anders naar dit soort situaties te kijken.

Alles zou volgens de psychologische denktechniek namelijk voor een reden gebeuren.

Burnt-toast theorie

De burnt-toast theorie draait vooral om ‘omdenken’. In plaats van geïrriteerd te raken door kleine tegenslagen in je dag, moet je ze juist zien als een voordeel. „Stel dat je ’s ochtends je toast verbrandt en dus pas vijf of tien minuten later de deur uit kan, dan redt dat je van iets catastrofaals. Misschien ontsnap je aan een auto-ongeluk of aan iemand die je niet wilde tegenkomen”, legt de Amerikaanse Ingrid uit op TikTok, die aangeeft zelf vaak moeite te hebben gehad met het accepteren van tegenslagen.

„Het idee is dat ongemakken in ons leven ons redden van iets ergers. Of ons in de richting duwen van waar we naartoe horen te gaan.”

Ingrid vervolgt: „Maar door de burnt-toast theorie toe te passen als iets gebeurt waar ik toch niks aan kan veranderen, voel ik me vrediger. Ook al weet ik niet waar die verbrande toast me van gered heeft. Dat is het punt niet. Het punt is om dingen te accepteren in het leven waar je geen controle over hebt.”

Negen miljoen keer

De burnt-toast theorie hashtag is inmiddels al bijna negen miljoen keer bekeken. Een andere Amerikaanse influencer geeft een nog pakkender voorbeeld, over het fenomeen van ghosten. „Als iemand jou ghost, besparen ze je daarmee hun slechte communicatie-skills. Als iemand zegt dat ze het niet voelen? Dan ben je daardoor weer beschikbaar voor iemand die dat wel doet.”

Reacties